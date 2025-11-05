Séminaire Barthes à l'École normale supérieure. Avec Claude Coste (Paris)

Le séminaire annuel de l’équipe Barthes accueille, pour sa première séance du samedi 8 novembre,

Claude Coste (université de Cergy Paris). Maître d'œuvre du Dictionnaire Roland Barthes (Champion, 2024).

Il évoquera cet ouvrage qui a réuni plus d'une soixantaine de spécialistes internationaux. Ouvert à tous, cette séance débutera à 14h, dans la salle Celan de l'ENS Ulm.

—

Les autres séances à venir :

Samedi 17 janvier : Marie Gil (CPGE Louis Le Grand), à propos du numéro « Barthes et la question homosexuelle » ; Adrien Chassain (Université Paris 8) et Alexandru Matei (Université de Bucarest), à propos du numéro sur « Les usages contemporains de Barthes » – salle Celan, 14h-16h.

Samedi 7 février : Mathieu Messager (Nantes Université), « ArchiBarthes, l’édition numérique du Grand Fichier » – salle des Actes, 14h-16h.

Samedi 21 mars : Justine Brisson (Sciences Po Paris, EHESS), « Histoire conceptuelle et littéraire du Neutre après 1947 » – amphi Gallois, 14h-16h.

Samedi 11 avril : Stéphane Chaudier (Univeristé de Lille), « Le style en question » – Salle Dussane, 14h-16h

Samedi 30 mai : Journée des jeunes chercheurs (II) – amphi Jaurès, 14h-18h

