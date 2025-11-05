Représenter la vanité à la Renaissance. De la poésie au théâtre.

Journée franco-italienne le 14 novembre 2025

Université Paris-Nanterre

Bâtiment Max Weber, salle de séminaire 1

Programme

9h30 Acceuil, Véronique Ferrer (Université Paris-Nanterre-Institut Universitaire de France) : mot d'accueil

9h40 Introduction, Aurélien Billault (Université Paris-Nanterre-Université du Piémont Oriental, Vercelli) : introduction

Séance 1 : La rhétorique de la vanité dans les sonnets et les commentaires

Présidence : Nadia Cernogora (Université Paris-Nanterre

10h Michele Mastroianni (Université du Piémont Oriental, Vercelli) : Sources et contextualisation historique : des Écritures Saintes, à la tradition gréco-latine, au Stoïcisme. La vanité entre Job et Le Mespris de Chassignet

10h30 Aurélien Billault (Université Paris-Nanterre-Université du Piémont Oriental, Vercelli) : Vanitas et theatrum mundidans les sonnets de Jacques Grévin

11h Maurizio Busca (Université du Piémont Oriental, Vercelli) : Ovide, poète de la vanité ? Transformations des commentaires français des Métamorphoses (XVIe-XVIIe s.)

11h30h-12h questions

12h Déjeuner

Séance 2 : La représentation de la vanité dans le théâtre

Présidence : Tiphaine Karsenti (Université Paris-Nanterre)

Séance 2 : La représentation de la vanité dans le théâtre

14h Nina Hugot (Université de Lorraine) : “Si en vain n’est ici presente l’assemblee” : “Vain” et “vanité” dans le théâtre de Bèze et de Des Masures

14h30 Filippo Fassina (Université du Piémont Oriental, Vercelli) : Le thème de la vanitas dans la Sophonisbe de Trissino à Montchrestien : entre tragédie humaniste et esthétique baroque

15h Anderson Magalhães (Université de Vérone) : « Aveuglé d’une erreur extresme » : l’Aman de Montchrestien (1604) ou le drame de la vanité

15h30-16h questions

—

Organisation : Aurélien Billault (Université Paris-Nanterre-Université du Piémont Oriental, Vercelli), Véronique Ferrer (Université Paris-Nanterre, Institut Universitaire de France), Michele Mastroianni (Université du Piémont Oriental, Vercelli).