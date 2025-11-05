La llengua literària catalana dels segles XIII-XV: estudi, metodologia i corpora per a l’elaboració de noves eines (Girona)
El workshop “La llengua literària catalana dels segles XIII-XV: estudi, metodologia i corpora per a l’elaboració de noves eines” vol oferir als especialistes un espai per debatre sobre les limitacions, les necessitats i els reptes que avui planteja l’anàlisi de la llengua literària dels segles xiii-xv, tant pel que fa a la poesia com a la prosa.
La finalitat d’aquesta trobada és reflexionar conjuntament al voltant de preguntes com les següents:
1) Quines perspectives de recerca serien més viables per obtenir resultats tangibles en un termini raonable?
2) Quina àrea de recerca és més prioritària: la llengua de la poesia o la de la prosa?
3) Quins corpora podrien ser més productius per aconseguir dades fiables?
4) Es pot matisar la idea estereotipada d’una llengua literària «híbrida», fortament occitanitzada, i la connotació negativa de les denominacions que se li han atribuït?
5) Quina és la posició dels autors respecte a la llengua en la qual componen i fan literatura?
6) Els autors i els copistes artífexs de la tradició manuscrita tenen consciència d’adoptar l’occità com a llengua de la seva obra, o bé consideraven emprar la seva pròpia llengua, en els registres de la dimensió literària? En aquest sentit, seria pertinent analitzar i valorar la situació mitjançant un enfocament que es fonamenti en la variació diafàsica i diamèsica?
Només es podrà assolir una resposta satisfactòria a aquests i altres interrogants si disposem d’estudis de conjunt més extensos i aprofundits. En aquest sentit, el workshop aspira a donar una nova embranzida a la recerca per tal d’identificar, desbrossar i descriure amb més precisió els fils essencials d’aquest panorama complex, evocar possibles idees de projectes i definir vies i perspectives de recerca de cara al futur.
—
Programa
Dijous 13 de novembre
● 15:30 Inauguració per Camilla Talfani (ILCC – Universitat de Girona)
Sessió 1: A l’origen de la llengua literària: els tractats
● 15:45 Ponència Ivo Elies Oliveras (Scuola Superiore Meridionale): “Les nocions de lenga, lengage i parladura en la gramàtica de Raimon Vidal”
● 16:15 Discussió Marina Navàs (Universitat Rovira i Virgili) i debat
Sessió 2: Per a l’estudi de la llengua literària: el model de la prosa
● 17:00 Ponència Stefano Asperti (Sapienza Università di Roma): “Per lo studio del catalano letterario ‘medio’ anteriormente al 1350”
● 17:30 Discussió Manuel Pérez Saldanya (IEC – Universitat de València) i debat
Sessió 3: Sintaxi i pragmàtica
● 18:00 Ponència Jacopo Gesiot i Simone Ventura (Universitat Pompeu Fabra): “Variazione morfosintattica e interferenza nella scripta catalano-occitana medievale: la selezione degli ausiliari e l’accordo participiale come indicatori di contatto”
● 18:45 Discussió Laura Minervini (Università degli Studi di Napoli “Federico II”) i debat
Divendres 14 de novembre
9:30 Visita a l'Arxiu Històric, Dra. Esperança Valls Pujol
Sessió 4: Ramon Llull i la llengua de la literatura sapiencial i religiosa
● 11:30 Ponència Simone Sari (Sapienza Università di Roma): “Il progetto LEXLlull: The Roots of the European Intellectual Lexicon through Ramon Llull’s Multilingual Vocabulary”
● 12:00 Discussió Lola Badia (Universitat de Barcelona) i debat
● 12:20 Ponència Federica Fusaroli (Université de Lausanne): “Prose didattico- religiose nella Catalogna bassomedievale : dossier testuali, possibili approcci di studio e potenzialità esegetiche”
● 12:50 Discussió Francesc Tous (ILCC – Universitat de Girona) i debat
Sessió 5: Corpora i estudi lexicogràfic
● 14:30 Ponència Fabio Zinelli (EPHE): “Sociolingüística i poesia medieval”
● 15:00 Discussió Anna Alberni (ICREA – Universitat de Barcelona) i debat
● 15:15 Ponència Anna Fernàndez Clot (Universitat de València): “De l’edició de textos als recursos lexicogràfics: sobre algunes aportacions recents a l’estudi del lèxic medieval”
● 15:45 Discussió Àngels Massip (Universitat de Barcelona) i debat
16:00 Taula Rodona: Camilla Talfani (ILCC – Universitat de Girona), Barbara Francioni (Université de Caen), Sadurní Martí (ILCC – Universitat de Girona), Jaume Torró (ILCC – Universitat de Girona)
—
Organització
Camilla Talfani (ILCC – Universitat de Girona)
Comitè científic
Camilla Talfani (ILCC – Universitat de Girona)
Miriam Cabré (ILCC – Universitat de Girona)
Isabel De Riquer (Universitat de Barcelona – Reial Acadèmia de Bones Lletres)
Sadurní Martí (ILCC – Universitat de Girona)
Marina Navàs (Universitat Rovira i Virgili)
Anna Radaelli (Sapienza Università di Roma)
Francesc Roca (ILCC – Universitat de Girona)
Jaume Torró (ILCC – Universitat de Girona)
Joan Torruella Casañas (ICREA – Universitat Autònoma de Barcelona)
Courtney Joseph Wells (Hobart and William Smith Colleges)