"Questions de poétique au XIXe siècle : roman, représentation, lecture". Soutenance HDR de Marie Parmentier (Sorbonne nouvelle)

Marie Parmentier soutiendra son habilitation à diriger des recherches le lundi 8 décembre 2025, à partir de 14h, à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle (4, rue des Irlandais, 75005 Paris), salle Athéna.

Le dossier présenté, « Questions de poétique au XIXe siècle : roman, représentation, lecture », comprend un ouvrage inédit intitulé “L’intérêt, ce monstre romantique”. Poétique et réception du roman dans les années 1830.

Le jury sera composé d’Éléonore Reverzy (Université Sorbonne Nouvelle, garante du dossier), Isabelle Daunais (Université McGill), Jacques-David Ebguy (Université Paris-Cité), Vincent Jouve (Université de Reims), Myriam Roman (Université de Lille), Alain Vaillant (Université Paris-Nanterre) et François Vanoosthuyse (Université de Rouen).