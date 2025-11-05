Agenda
Séminaire du CRTHT (Centre de Recherche sur la Théorie et l'Histoire du Théâtre)

Publié le par Marc Escola (Source : Jeanne-Marie Hostiou)

Nous avons le plaisir de vous adresser le programme du séminaire du CRTHT pour l'année universitaire 2025-2026 : 

14 novembre 2025, salle C114A : Jennifer Ruimi présentera son ouvrage Voltaire et le théâtre de société. Le plaisir et la gloire (éd. Hermann, 2025). 

20 février 2026, salle A608 :  Emilie Gauthier présentera sa thèse soutenue en 2025, Le Romantisme théâtral à la Comédie-Française d'après ses archives (1814-1856)

3 avril 2026, salle A608 : Céline Candiard présentera son ouvrage Molière au travail. Écrire pour une troupe (éd. Hermann, 2025).

19 juin 2026, salle A608 : Antoine Pignot présentera sa thèse en cours L'Esthétique de la grâce dans le théâtre classique

Les séances se tiendront de 14h à 16h sur le campus Nation de l'Université Sorbonne Nouvelle, au 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris.

Responsables :

Jeanne-Marie Hostiou, Jean de Guardia et Céline Candiard 