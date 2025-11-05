En revenir. Gestes d'enquêtes dans le champ de l'art actuel (Amiens)

En revenir. Gestes d'enquêtes dans le champ de l'art actuel

En revenir. Comment revenir de, revenir à l’enquête ? Cette manifestation propose d’examiner les gestes d’enquêtes dans l’art, avec le caractère interdisciplinaire que cela revêt, pour en définir les spécificités et leurs modalités dans la création. Nous l’envisageons comme un laboratoire de formes et un espace d’échanges mouvants et plastiques. Artistes, artistes-chercheur·se·s et spécialistes venu·e·s de diverses disciplines seront réuni·e·s pour la présentation d'œuvres, des communications et des conférences-performances.

avec

Vincent Barré et Pierre Creton, Sally Bonn, Gregory Buchert, Anna Buno, Marcelline Delbecq, Nicolas Devigne, André Dion, Henri Duhamel, Philippe Fauvel, Mélissa Gignac, Paul Heintz, Jehanne Paternostre, Estefanía Peñafiel Loaiza, Géraldine Sfez, Clio Simon, Lucie Taïeb, Éric Valette, Mùden Water, Adèle Yon.