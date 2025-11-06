Présence africaine, n° 207 : "Frantz Fanon. Une vie de signes"
Avant-propos
"La solitude de Fanon" Boniface Mongo-Mboussa
I. Fanon et Fanon
-"Racisme et culture" Dr Frantz Fanon
-"Fondement réciproque de la culture nationale et des luttes de libération" Dr Frantz Fanon
-"Lettre de Frantz Fanon à ses parents"
II. Fanon, in memoriam
Aimé Césaire – Kwame Nkrumah – Jacques Berque – Bertène Juminer – Jean-Marie - Domenach – Edgar Morin – François Maspero – Pierre Stibbe – Edgar Morin – Jean Domenach – Jean Lacouture – Abdelkader Chanderli
III. L’Autre et Fanon
-"Témoignage d’une militante algérienne" Alice Cherki
-"Fanon et la question de la folie" Bernard Mouralis
-"Fanon, un homme de passion et de raison" Adam Shatz
-"Cheminer depuis cinquante ans avec Frantz Fanon (1975-2025)" Christiane Chaulet Achour
-"Fanon est une conscience blessée de l’universel" Cynthia Fleury
-"Des mauvais usages de Fanon" Sophie Bessis
-"L’oeuvre de Frantz Fanon reste plus actuelle que jamais" Françoise Vergès
-"L’ami intime" Seloua Luste Boulbina
-"Les illusions assimilationnistes dénoncées par Césaire et Fanon laissent place, faute d’alternatives, à un pragmatisme raisonné" Pierre Bouvier †
-"Pour Fanon, la colonisation, comme la folie, est une pathologie de la liberté" Jean Khalfa
-"Présence de Frantz Fanon au Japon" Takeshi Ebisaka
IV. Varia
-"L’épiscopat africain et la décolonisation à Vatican II (1959-1960)" Chidiebere Obiora Nnabugwu
-"Clarification des équivoques qui pèsent sur la pensée de Marcien Towa" Wiyao Badaka
-"La Vie et demie : un mythe littéraire de persécution" Marius Nguié
-"Disparitions : Ngugi wa Thiong’o, géant des lettres africaines, et autres" Tirthankar Chanda
-"Cinq poèmes" Ogaga Ifowodo
-"Un poème" Una Marson
Présentation des auteurs