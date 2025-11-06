Présence africaine, n° 207 : "Frantz Fanon. Une vie de signes"

Sommaire en ligne via Cairn…

Avant-propos

"La solitude de Fanon" Boniface Mongo-Mboussa

I. Fanon et Fanon

-"Racisme et culture" Dr Frantz Fanon

-"Fondement réciproque de la culture nationale et des luttes de libération" Dr Frantz Fanon

-"Lettre de Frantz Fanon à ses parents"

II. Fanon, in memoriam

Aimé Césaire – Kwame Nkrumah – Jacques Berque – Bertène Juminer – Jean-Marie - Domenach – Edgar Morin – François Maspero – Pierre Stibbe – Edgar Morin – Jean Domenach – Jean Lacouture – Abdelkader Chanderli

III. L’Autre et Fanon

-"Témoignage d’une militante algérienne" Alice Cherki

-"Fanon et la question de la folie" Bernard Mouralis

-"Fanon, un homme de passion et de raison" Adam Shatz

-"Cheminer depuis cinquante ans avec Frantz Fanon (1975-2025)" Christiane Chaulet Achour

-"Fanon est une conscience blessée de l’universel" Cynthia Fleury

-"Des mauvais usages de Fanon" Sophie Bessis

-"L’oeuvre de Frantz Fanon reste plus actuelle que jamais" Françoise Vergès

-"L’ami intime" Seloua Luste Boulbina

-"Les illusions assimilationnistes dénoncées par Césaire et Fanon laissent place, faute d’alternatives, à un pragmatisme raisonné" Pierre Bouvier †

-"Pour Fanon, la colonisation, comme la folie, est une pathologie de la liberté" Jean Khalfa

-"Présence de Frantz Fanon au Japon" Takeshi Ebisaka

IV. Varia

-"L’épiscopat africain et la décolonisation à Vatican II (1959-1960)" Chidiebere Obiora Nnabugwu

-"Clarification des équivoques qui pèsent sur la pensée de Marcien Towa" Wiyao Badaka

-"La Vie et demie : un mythe littéraire de persécution" Marius Nguié

-"Disparitions : Ngugi wa Thiong’o, géant des lettres africaines, et autres" Tirthankar Chanda

-"Cinq poèmes" Ogaga Ifowodo

-"Un poème" Una Marson

Présentation des auteurs