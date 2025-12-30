Le temps et l’artefact. Autour des travaux de Wioletta Miskiewicz (Nancy)

En rappelant la tradition léopolienne de l’analyse logique des concepts — l’un des piliers de l’école analytique polonaise fondée par Casimir Twardowski — le colloque propose une réévaluation du concept d’intentionnalité sur les plans linguistique, psychologique et épistémologique, en le confrontant aux traditions analytique et phénoménologique.

La directionnalité constitue-t-elle véritablement une differentia specifica de l’intentionnalité ?

La seconde partie du colloque prend appui sur l’œuvre académique de Casimir Twardowski à Léopol (Lviv) pour interroger les multiples formes de présence — et d’effacement — de l’Europe centrale dans la philosophie académique occidentale. Après avoir évoqué les destructions causées par la Seconde Guerre mondiale, l’oppression politique et les palimpsestes qui ont suivi, on se demandera dans quelle mesure la chute de l’URSS a permis de retrouver cet héritage, notamment à travers la numérisation des archives et la redécouverte des sources originales. Cette réflexion s’inscrit également dans une démarche de valorisation du patrimoine scientifique et culturel de l’Europe centrale, en tant que composante encore largement méconnue de l’histoire intellectuelle européenne, portée par l’Association ELBA.

