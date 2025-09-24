Jennifer Ruimi, Voltaire et le théâtre de société. Le plaisir et la gloire

On a retenu de Voltaire la figure du philosophe qui combat le fanatisme, mais se souvient-on qu'il était l'un des plus prolifiques auteurs de théâtre du XVIIIe siècle ? Que le théâtre occupait le centre de sa vie, au point que dans chacune des maisons qu'il a habitées, il avait fait construire des petits théâtres pour y jouer ses propres pièces ?

Cette activité, qu’on appelle le théâtre de société, est un divertissement mondain très en vogue au XVIIIe siècle, mais qu'est-ce qui le rend spécifique pour Voltaire ? En quoi ses petits théâtres sont, outre un lieu de divertissement, un espace de réflexion dramatique, un instrument pour le dramaturge qui voit ainsi ses pièces et leurs éventuels défauts, et même un cadre propice à une sorte de thérapie par le jeu dramatique ?

Se fondant sur les témoignages de Voltaire, mais aussi sur ceux de ses invités et de ses amis, le présent ouvrage entend proposer une nouvelle lecture de l'œuvre théâtrale de Voltaire, en montrant tout ce que sa carrière à la Comédie-Française doit à sa pratique du théâtre de société.

