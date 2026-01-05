Les circulations de la littérature enfantine du XVIIIe s. en Europe. Enjeux éducatifs, culturels, esthétiques et idéologiques d’un patrimoine en construction (Arras)

Journée d’étude du 16 janvier 2026

Les circulations de la littérature enfantine du XVIIIe siècle en Europe :

enjeux éducatifs, culturels, esthétiques et idéologiques d’un patrimoine en construction

Org. Béatrice Ferrier, Textes et Cultures (UR 4028)

Université d’Artois, Salle des colloques : 9h-16h45

Programme

9h Accueil

9h15 Béatrice Ferrier : « Enjeux et tendances des circulations de la littérature enfantine en Europe depuis le XVIIIe siècle »

Circulations théâtrales au XVIIIe siècle

Présidence : Évelyne Jacquelin

9h45 Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, univ. Créteil : « Le théâtre de Mme de Graffigny pour les enfants de la Cour de Vienne »

10h15 Magali Fourgnaud, univ. Bordeaux, « Diderot, Gemmingen, Berquin : circulations du Père de famille entre France et Allemagne »

10h45 Discussions

11h Pause

Les fictions du XVIIIe siècle en circulation

Présidence : Évelyne Thoizet

11h15 Virginie Tellier, univ. Sorbonne nouvelle, « Les circulations de La Belle et la Bête entre France et Russie : une culture européenne partagée ? »

11h45 Laurence Messonnier, univ. Lyon 1, « Sociopoétique de la presse enfantine au service de l'actualité : l'exemple de Mon Journal (1885-1900) »

12h15 Discussions

Buffet : 12h30-14h

Des répertoires pour enfants ?

Présidence : Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

14h Pauline Beaucé, univ. Bordeaux, « Les répertoires des troupes professionnelles d'enfants au XVIIIe siècle »

14h30 Marine Wisniewski, univ. Lyon 2, « Le répertoire du Théâtre Comte au XIXe siècle »

15h Agathe Giraud, univ. Artois, « Enfants spectateurs à la Comédie-Française au XIXe siècle »

15h30 Discussions

15h45 Pause

16h00 Ouverture et perspectives du projet : table ronde animée par Béatrice Ferrier