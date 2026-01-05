Agenda
Événements & colloques
Les circulations de la littérature enfantine du XVIIIe s. en Europe. Enjeux éducatifs, culturels, esthétiques et idéologiques d’un patrimoine en construction (Arras)

Publié le par Marc Escola (Source : Béatrice Ferrier)

Journée d’étude du 16 janvier 2026

Les circulations de la littérature enfantine du XVIIIe siècle en Europe :

enjeux éducatifs, culturels, esthétiques et idéologiques d’un patrimoine en construction

Org. Béatrice Ferrier, Textes et Cultures (UR 4028)

Université d’Artois, Salle des colloques : 9h-16h45

Programme

9h Accueil

9h15 Béatrice Ferrier : « Enjeux et tendances des circulations de la littérature enfantine en Europe depuis le XVIIIe siècle »

Circulations théâtrales au XVIIIe siècle

Présidence : Évelyne Jacquelin 

9h45 Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, univ. Créteil : « Le théâtre de Mme de Graffigny pour les enfants de la Cour de Vienne »

10h15 Magali Fourgnaud, univ. Bordeaux, « Diderot, Gemmingen, Berquin : circulations du Père de famille entre France et Allemagne »

10h45 Discussions

11h Pause

Les fictions du XVIIIe siècle en circulation

Présidence : Évelyne Thoizet

11h15 Virginie Tellier, univ. Sorbonne nouvelle, « Les circulations de La Belle et la Bête entre France et Russie : une culture européenne partagée ? »

11h45 Laurence Messonnier, univ. Lyon 1, « Sociopoétique de la presse enfantine au service de l'actualité : l'exemple de Mon Journal (1885-1900) »

12h15 Discussions

Buffet : 12h30-14h

Des répertoires pour enfants ?

Présidence : Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

14h Pauline Beaucé, univ. Bordeaux, « Les répertoires des troupes professionnelles d'enfants au XVIIIe siècle »

14h30 Marine Wisniewski, univ. Lyon 2, « Le répertoire du Théâtre Comte au XIXe siècle »

15h Agathe Giraud, univ. Artois, « Enfants spectateurs à la Comédie-Française au XIXe siècle »

15h30 Discussions

15h45 Pause

16h00 Ouverture et perspectives du projet : table ronde animée par Béatrice Ferrier