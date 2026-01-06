Tout sur Racine (ou presque). Présentation d'ouvrage

Le Centre International Jean Racine

est heureux de vous inviter à une rencontre sur Zoom avec Martine Pichard, autrice de

Tout sur Racine (ou presque), paru aux éditions Cours toujours en octobre 2025.

Cette nouvelle introduction à l’œuvre et à la vie de Jean Racine, fourmillante d’informations et d’illustrations, constitue le sixième opus d’une collection lancée en 2019 qui s’adresse aux curieux, aux passionnés de littérature comme aux lecteurs en quête de savoir. Elle prend la forme de miscellanées : pas de parcours linéaire, pas de chapitrage, mais une multitude de textes courts et de documents, organisés en articles à explorer, selon l’envie, la curiosité ou le hasard.

La rencontre, organisée et animée par Tristan Alonge, vice-président du Centre International Jean Racine, aura lieu sur Zoom, le jeudi 29 janvier 2026 à 18h30, heure de Paris. Durée: 45 minutes.

Lien de connexion Zoom: https://univ-reunion-fr.zoom.us/j/82102342298

ID de réunion: 821 0234 2298