Que faire des tragédies du passé ? (Théâtre National de Strasbourg)

Si la tragédie antique et moderne ne cesse de susciter l’attention des philosophes, des philologues et des historiens, sa puissance dramatique semble remise en question. La « mort » de la tragédie antique est devenue, après George Steiner, un poncif théorique, et plusieurs textes critiques interrogent la possibilité de jouer et de faire revivre la tragédie antique aujourd’hui. Encore en 2023, Tiphaine Karsenti, Claire Lechevalier et Lucie Thévenet demandaient, dans le colloque international « À quoi sert la tragédie grecque aujourd’hui ? », et constataient à la fois la distance du modèle grec et la permanence, sur la scène contemporaine, d’un imaginaire tragique qui recrée et renouvelle les pratiques artistiques.

Ce colloque entend poursuivre ces recherches, en élargissant la réflexion aux tragédies de la Renaissance et en considérant moins la tragédie du passé comme un objet culturel que comme un héritage qui nous pose problème. Faut-il encore s’en emparer ? Et comment ? Selon quels modes d’actions artistiques ? Quels modes d’accompagnement et de production ? Ce geste est-il encore transmissible aujourd’hui ? Quelles en sont les contraintes inhérentes ?

Outre les communications scientifiques, le colloque sera l'occasion de trois performances, de trois compagnies théâtrales, d'ateliers de travail autour d'une tragédie française de la Renaissance (Isabelle de Nicolas de Montreux) et d'une table ronde avec plusieurs metteur.ses en scène. Il sera également accompagné d'une exposition de photographies présentée dans le hall du TNS.

Entrée libre.

—

Organisation :

Delphine EDY

Nina HUGO

Enrica Zanin

Soutiens :

MelpoNum

UR 1337 Configurations littéraires

UR 3402 ACCRA

Faculté des Lettres (Université de Strasbourg)

Faculté des Arts (Université de Strasbourg)

Théâtre national de Strasbourg

Groupe de travail : « Politiques du geste / gestes politiques »