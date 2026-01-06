Soirée En'trevues avec Les Haleurs : "Nature et poésie" un couple à réinventer (Paris)
Pour la première rencontre de l'année 2026,
Ent'revues reçoit la jeune revue Les Haleurs.
JEUDI 15 JANVIER 2026
–
18h30
Autour de son animateur David Dielen,
retrouvez l'équipe de la revue pour envisager et réinventer ensemble
ce qui unit la nature et la poésie, la réalité du monde et le langage.
Une soirée
avec
Erik Aliana, Laurence Fritsch, Liss Kihindou,
Sophie Loizeau & Ludovic Tournès
Présentation et animation par David Dielen
—
Ent'revues
54, boulevard Raspail
75006 Paris
Forum FMSH
1er étage
—
Réservations et informations