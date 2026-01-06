Soirée En'trevues avec Les Haleurs : "Nature et poésie" un couple à réinventer (Paris)

Pour la première rencontre de l'année 2026,

Ent'revues reçoit la jeune revue Les Haleurs.

JEUDI 15 JANVIER 2026

–

18h30

Autour de son animateur David Dielen,

retrouvez l'équipe de la revue pour envisager et réinventer ensemble

ce qui unit la nature et la poésie, la réalité du monde et le langage.

Une soirée

avec

Erik Aliana, Laurence Fritsch, Liss Kihindou,

Sophie Loizeau & Ludovic Tournès

Présentation et animation par David Dielen

—

Ent'revues

54, boulevard Raspail

75006 Paris

Forum FMSH

1er étage

—

Réservations et informations

info@entrevues.org