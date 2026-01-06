Agenda
Soirée En'trevues avec Les Haleurs :

Soirée En'trevues avec Les Haleurs : "Nature et poésie" un couple à réinventer (Paris)

Publié le par Marc Escola

Pour la première rencontre de l'année 2026,

Ent'revues reçoit la jeune revue Les Haleurs.

JEUDI 15 JANVIER 2026

18h30

Autour de son animateur David Dielen,

retrouvez l'équipe de la revue pour envisager et réinventer ensemble

ce qui unit la nature et la poésie, la réalité du monde et le langage. 

Une soirée

avec

Erik Aliana, Laurence Fritsch, Liss Kihindou, 

Sophie Loizeau & Ludovic Tournès 

Présentation et animation par David Dielen 

Ent'revues 
54, boulevard Raspail
75006 Paris 
Forum FMSH 
1er étage

Réservations et informations 

info@entrevues.org

 