Archives et épistémologie de l’histoire de l’art : autour des réceptions françaises d’Erwin Panofsky (Louvain-la-Neuve, Belgique)
Programme
9h30 : Introduction (Mathilde Marès et Thor-Oona Pignarre-Altermatt, UCLouvain)
9h50 : Présentation du livre Bourdieu et Panofsky. Essai d’archéologie intellectuelle (2025) par les auteurs Étienne Anheim (EHESS) et Paul Pasquali (CNRS)
10h20 : Discussion avec Ralph Dekoninck, Giacomo Fuk, Mathilde Marès, Thor-Oona Pignarre-Altermatt (UCLouvain) et François-René Martin (ENSBA)
10h50 : Pause
11h10 : Suite de la discussion
12h40 : Déjeuner
14h : Audrey Rieber (Université Jean Moulin Lyon 3), La réception « structuraliste » de Panofsky
Modération : Thor-Oona Pignarre-Altermatt
14h50 : Adnen Jdey (UCLouvain), Le jeune Maldiney lecteur de Panofsky : entre médiation et interprétation (1948-1954)
Modération : Mathilde Marès
15h40 : Pause
16h : Maud Hagelstein (F.R.S.-FNRS / Université de Liège), Lisibilité et opacité de l’image. Didi-Huberman après Panofsky
Modération : Ralph Dekoninck
16h50 : Conclusions (Mathilde Marès et Thor-Oona Pignarre-Altermatt, UCLouvain)