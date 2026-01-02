Séminaire Flaubert (ITEM) : Le sens du détail, Flaubert et ses contemporains II

Séminaire Flaubert « Le sens du détail – Flaubert et ses contemporains (II) » / 2025-2026



Pour la seconde année consécutive, le séminaire Flaubert s’interrogera sur la question du détail dans la poétique et dans l'oeuvre de l'écrivain.

Voir l'argumentaire et l'enregistrement des séances de l'an dernier sur le site de l'ITEM.

(Responsabilité scientifique : Juliette Azoulai, Florence Pellegrini)

Séances du séminaire, en visioconférence (zoom), le vendredi après-midi, à partir de 14h (sauf le 13/02 à 10h)

(Les liens de connexion aux séances en visioconférence seront adressés par voie électronique à la liste de diffusion du séminaire Flaubert ; si vous souhaitez être ajouté.e à cette liste de diffusion ou seulement recevoir les liens Zoom pour une séance, merci d’envoyer un mail à Juliette.Azoulai@univ-eiffel.fr)

Conférences :



13/02/2026 —Norioki Sugaya (université Rikkyo, Tokyo) : Logique narrative et logique encyclopédique : les détails dans Bouvard et Pécuchet, Séance entièrement en visioconférence, 10h.



13/03/2026 —Eva le Saux (université Sorbonne Nouvelle) : « Clara, Juliette, Héloïse… » : transformations et disparitions des figurants dans les avant-textes de L’Éducation sentimentale, Séance entièrement en visioconférence, 14h.



20/03/2026 —Pierre Fleury (Sorbonne Université) : Syntaxe du détail, Séance entièrement en visioconférence, 14h.



27/03/2026 —Gersende Plissonneau (INSPE académie de Bordeaux) : Se laisser surprendre, regarder puis lire : Bovary de Magdi Senadji et Pierre Michon, Séance entièrement en visioconférence, 14h.



03/04/2026 —Bruna Donatelli (université Rome III) : La porosité sémantique du détail : les rencontres énigmatiques d’Emma avec Binet, Séance entièrement en visioconférence, 14h.



12/06/2026 —Journée d’étude conclusive du séminaire Flaubert 2025-2026, École normale supérieure et en visioconférence.







