Grande et Petite H(h)istoire : Fama tamen communis est (Reims)

Grande et Petite H(h)istoire : fama tamen communis est…

Quoniam et mendacia poetarum serviunt veritati (Jean de Salisbury [1]).

Après l’espace et le temps (2020), la faune et la flore (2022), enfin, l’objet (2024), notre quatrième Journée d'Étude sera consacrée aux liaisons, dangereuses mais toujours fécondes, entre Histoire et traditions légendaires, ou ce que l’on appelle parfois les « légendes « historiques ». Il arrive que « la fable vaut mieux que l’histoire » : Robert Morrissey parle aussi de « folklore historique », et de « mythistoire[2] ». Martin Aurell pour sa part commence son ouvrage consacré au Roi Arthur par cet insigne paradoxe : « Arthur n’a vraisemblablement jamais existé[3] », ce qui ne l’empêche pas de noircir 692 pages épaisses et denses, chose considérable, on le concède, pour un « fantôme » ! Enfin, Jean Tulard pose, dans son nouvel ouvrage sur Napoléon, à propos de la part de vérité ou de fantasmes entourant le personnage, ce diagnostic qui semble presque définitif et généralisable : « Il est probable que la légende restera la plus forte[4] » !

On dit que… : les légendes qui surgissent du terroir et de l’imagination des poètes amplifient les échos parfois étiques, parfois simplement trop austères, de l’Histoire, et ceci depuis au moins Éginhard et Joinville : « Partant du réel, [l’œuvre littéraire] le transforme, mais y renvoie[5]. » Mieux, l’Histoire elle-même peut se fabriquer à partir de « faux[6] » pour infléchir durablement notre perception du passé, et venir figer jusqu’aux structures institutionnelles de nos sociétés, pensons à la fameuse donation de Constantin, bref, elle peut entretenir de somptueuses confusions comme autant de viviers de délectation inépuisables.

Les travaux de cette Journée ajouteront un chapitre supplémentaire à notre exploration des liens entre traditions savantes et ce qui fait résolument partie de la petite mythologie, la légende. Les actes seront publiés, ensemble avec les conférences données dans le cadre du séminaire entre septembre 2024 et mai 2026, dans le quatrième volume des « Grandes et Petites Mythologies », aux éditions de l’Université de Reims (EPURE).

—

[1] « Puisque même les mensonges des poètes servent la vérité… ». Jean de Salisbury, Policraticus : Joannis Saresberiensis Episcopi Carnotensis Policratici, Lib. VIII, éd. C.C. I. Web, Oxford, Clarenton, 1909, t. I, p. 186.

[2] Morrissey, Robert, L’empereur à la barbe fleurie. Charlemagne dans la mythologie et l’histoire de France, Paris, Gallimard, 1997, p. 9 et p. 12.

[3] Aurell, Martin, La légende du Roi Arthur, Paris, Perrin, 2007, p. 35.

[4] Tulard, Jean, Napoléon. Vérités et légendes, Paris, Perrin, 2025, p. 14.

[5] Tamine, Michel, « Quelques remarques onomastiques sur l’épisode ardennais de Renaut de Montauban », Danielle Quéruel (dir.), Entre épopée et légende : Les quatre fils Aymon ou Renaut de Montauban, Langres, Dominique Guéniot, 2000, t. II, p. 71.

[6] Corbellari, Alain, Le complot en littérature, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes (2003), 2023.