"L’intérêt romantique, ou comment le roman des années 1830 s’y prend pour faire penser ses lecteurs avec passion". Marie Parmentier, invitée de "L'écriture de la pensée" (séminaire B. Clément et F. Noudelmann, en Sorbonne & en ligne)

L'invitée de la prochaine séance du séminaire "L'écriture de la pensée" , qui se tiendra, comme annoncé, le vendredi 14 novembre de 15h à 17h sera

Marie PARMENTIER (Sorbonne nouvelle).

Pratiquement cette séance sera, comme les autres hybride, ce qui signifie que les personnes qui pourront/voudront se joindre physiquement à nous pourront le faire en gagnant la bibliothèque du CELLF (escalier I, 2e étage) dans l'enceinte de la Sorbonne (entrée 14 rue Cujas ou 17 rue de la Sorbonne). Si vous choisissez cette solution vous devrez à l'entrée de la Sorbonne présenter une invitation (à retirer aurpès de bpe.clement@gmail.com).

Vous pourrez sinon assister et bien sûr participer à nos débats en activant le lien suivant https://nyu.zoom.us/j/95922424419

Marie Parmetienr parlera de

L’intérêt romantique – ou comment le roman des années 1830 s’y prend pour faire penser ses lecteurs avec passion.

En aménageant et en renouvelant une catégorie esthétique qu’il a héritée du XVIIIe siècle, l’intérêt, le roman des années 1830 transforme en profondeur la relation qu’il entretient avec son lecteur tout en gagnant la légitimité qui lui faisait défaut jusqu’alors : l’intérêt traditionnel connaît une métamorphose que nous proposons d’appeler intérêt romantique, et qui a à voir avec la pensée.

Après avoir reconstitué cette catégorie esthétique aujourd’hui largement oubliée, et cerné les problèmes qu’elle pose aux romanciers du premier tiers du siècle, nous chercherons à étayer l’hypothèse de cette métamorphose en analysant la poétique de l’intérêt mise en place par Balzac. Nous nous appuierons sur Ferragus, un des trois brefs romans qui forment l’Histoire des Treize, pour appréhender au mieux les contours de l’intérêt romantique que crée l’auteur de La Comédie humaine, avec les autres grands romanciers de la décennie 1830.

Marie Parmentier est Maître de Conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle. Spécialiste du roman au XIXe siècle, elle a publié Stendhal stratège chez Droz (2007) et une édition du Rouge et le Noir chez Garnier-Flammarion (2013). Après s’être penchée sur la littérature panoramique avec Paris ou le Livre des Cent-et-un. Anthologie (Honoré Champion, « Champion classiques », 2015, elle travaille sur la lecture du roman au XIXe siècle, en cherchant à faire une place à la réception au sein de la théorie et de la poétique (« Lectures réelles et théorie littéraire », Poétique n°181, mai 2017, p. 125-141). La catégorie de l’intérêt est au cœur de ses recherches actuelles (« Poétique de l’intérêt », Poétique n°190, 2021, p. 231-251 ; « L’intérêt : les tribulations d’une catégorie esthétique au seuil du XIXe siècle », Romantisme n°191, septembre 2022, p. 133-145).