Éthique et affect : repenser le texte et le monde

Appel à contributions pour le XIe Congrès de la Société Européenne de Littérature Comparée (University of Leeds, 24-28 août 2026)

Appel à communications

"Les questions relatives à la justice, au bien-être et à la distribution sociale, au réalisme et au relativisme moraux, à la nature de la rationalité, au concept de la personne et de son intégrité, aux émotions et aux désirs, au rôle de la chance dans la vie humaine – toutes ces questions et bien d'autres encore font l'objet de débats animés abordés sous de nombreux angles teintés d’enthousiasme mais aussi d’urgence." Martha Nussbaum, Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature

Quels sont les différents rôles que joue la littérature dans nos vies aujourd'hui? Quels sont les enjeux liés à la manière dont la littérature est produite, diffusée, traduite, adaptée et enseignée? Au cours des dernières décennies, la critique éthique - maintenant connue sous le nom de "théorie de l’affect" - a bénéficié d’un regain d’intérêt. Cependant, la littérature s'est toujours intéressée à des questions telles que la moralité, la politique, le droit et la justice d'une part, et les sensations, les émotions, l'intimité et la relationnalité d'autre part. Les avancées en théorie littéraire et culturelle nous ont offert de nouvelles pistes pour aborder ces questions et réfléchir aux changements, tant épistémologiques que technologiques.

Selon Wayne Booth, "la critique éthique tente de décrire les rencontres entre l'ethos du narrateur et celle du lecteur ou de l'auditeur". Cette insistance sur l'éthique tant de l'écriture narration que de la lecture/écoute soulève des questions plus larges de représentation, de réception et de critique. Elle implique également la notion d'une communauté d'écrivains et de lecteurs qui utilisent la littérature pour donner un sens à leur existence dans le monde et à leurs relations les uns avec les autres, rappelant ainsi la déclaration de Tobin Siebers selon laquelle "au cœur de l'éthique se trouve le désir de communauté". Cet intérêt pour la communauté met à son tour en évidence des questions d'identité, de subjectivité, d'altérité et de différence qui sous-tendent un vaste corpus théorique et critique, englobant (mais sans s'y limiter) le "décolonialisme", le féminisme, le postcolonialisme, les études queer, les études de traduction et la World Literature.

L'accent mis sur l'identité et la communauté suggère également une convergence potentielle entre éthique et affect : la littérature influence à la fois la sphère privée et la sphère publique. L'identification par Raymond Williams de "structures du sentiment" permet d'examiner "les significations et les valeurs telles qu'elles sont activement vécues et ressenties". Cette importance accordée à l'expérience incarnée se retrouve également dans les travaux que nous associons aujourd'hui à la théorie de l'affect, comme l'illustre la définition de Lauren Berlant de la "sphère publique intime" comme "un espace de médiation où le personnel est réfracté à travers le général". La théorie de l'affect permet d'examiner les états d'être précognitifs et non linguistiques, mais aussi de réfléchir à la manière dont ces états nous affectent et d'analyser la façon dont nous les interprétons. Comme l'écrivent Deleuze et Guattari, "les affects ne sont plus des sentiments ou des affections ; ils dépassent la force de ceux qui les subissent". Nous pouvons aborder ces affects sous différents angles éthiques, ou examiner comment les affects sont inhérents à différentes questions éthiques, comme l'illustre Sara Ahmed : "La justice n'est pas simplement un sentiment. Et les sentiments ne sont pas toujours justes. Mais la justice implique des sentiments qui traversent la surface du monde, créant des ondulations dans les contours intimes de nos vies."

Soumission d'une proposition

Nous invitons les auteurs à soumettre des communications individuelles, des panels thématiques ou des tables rondes (jusqu'à 4 intervenants par panel, ou jusqu'à 8 pour un double panel) qui abordent les relations éthiques et/ou affectives entre le texte et le monde au sens large, englobant différentes périodes, genres et médias. Les propositions peuvent repenser la ou les relations entre le(s) texte(s) et le(s) monde(s) en termes d'éthique, d'affect ou d'intersections entre les deux, ou proposer un réexamen critique des points de vue théoriques

et des débats.

Les propositions ne doivent pas nécessairement porter sur la ou les littératures "européennes" en tant que telles : nous encourageons également les propositions qui réfléchissent aux dimensions européennes/occidentales de l'étude de World Literature, ou aux relations diverses entre l'Europe et les littératures du monde majoritaire.

Les communications individuelles dureront entre 15 et 20 minutes. Les sessions seront limitées à 90 minutes et accueilleront jusqu'à 4 intervenants par session. Les langues de la conférence sont l'anglais et le français. Les propositions peuvent être rédigées en anglais ou en français.

Les thèmes/sujets possibles peuvent inclure, sans s'y limiter, les suivants :

Approches éthiques et/ou affectives de la critique et de l'interprétation

L'écriture et la lecture en tant que pratiques éthiques et/ou affectives

Éthique de la représentation/du témoignage, de la mémoire et de la postmémoire

Empathie, hospitalité et réparation

Une bonne vie / une vie suffisamment bonne / vivre sa "meilleure vie"

L'humain / l'humanisme / l'Anthropocène

Mondialisation, décolonialisme et décolonialité

Censure et didactisme

Voyages, tourisme, ethnographies

L'éthique et/ou l'affect du regard

Écologies affectives / paysages affectifs, marche, pèlerinages / les Blue Humanities

Humanités médicales et études sur le handicap

Esthétique, esthétisme, aisthesis et noesis

Archives, musées, canons/anti-canons, panthéons, catalogues, taxonomies alternatives

Lectures queer, épistémologies alternatives, désobéissance épistémique

Traduction, adaptation, intertextualité, intermédialité

Écriture de vie, biographie, autobiographie, pacte autobiographique

Utopies, dystopies, fantaisie, mondes possibles

Genre, forme, médium, style, rhétorique

Érotisme et herméneutique / interprétations chaotiques

Performance, interaction, théâtre immersif, jeux

Veuillez envoyer vos résumés (500 mots) à l'adresse suivante : escl2026@leeds.ac.uk. Veuillez joindre à votre soumission votre nom, votre adresse électronique, votre fonction/statut et votre institution (le cas échéant), ainsi qu'une brève note biographique (environ 250 mots). Si vous proposez un panel ou une table ronde, veuillez fournir un résumé général ainsi que les

résumés des contributions individuelles. La date limite d’envoi des propositions (panels, tables rondes et communications individuelles) est fixée au 30 novembre 2025. Les participants seront notifiés de l'acceptation de leur proposition par le comité scientifique avant le 31 janvier 2026. Les inscriptions anticipées seront clôturées le 31 mars 2026. Le programme provisoire sera confirmé avant le 31 mai 2026. Les inscriptions seront clôturées le 30 juin 2026. Le programme définitif et le livret des résumés seront publiés avant le 15 juillet 2026.