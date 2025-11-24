L'action collective en traduction (revue Traduire)

En ces temps où l’incertitude gagne notre branche, la revue Traduire se propose d’aller à la rencontre d’initiatives positives et porteuses d’espoir, et d’explorer l’action collective. Vos expériences et réflexions en la matière sont les bienvenues pour le numéro 254, à paraître en juin 2026 !

Quelques formes de collectifs qui pourraient être abordées :

le collectif administratif : partager les missions, la comptabilité – scop, groupement (10 doigts en cavale, Syllabes) ;

le collectif syndical : des actions concertées pour la visibilisation du métier, pour l’amélioration du statut, en faveur de la formation continue (SFT, ATLF, ATAA, FIT, etc.) ;

le collectif militant : défendre la pérennité de nos métiers (En chair et en os, IA-alerte générale) ;

les forums de discussion : partager ses interrogations, se soutenir dans l’exercice du métier, se filer des tuyaux, se faire confirmer des informations (Tradiscord) ;

le collectif solidaire : traduire/interpréter au sein d’associations d’aide humanitaire, aux migrants (Traducteurs sans frontières) ;

le collectif pour défendre ou faire évoluer la langue : néologismes, langage inclusif ((R)évolution inclusive).

Date limite de soumission des propositions d’articles (une vingtaine de lignes + quelques lignes de présentation de l’auteur) : 1er février 2026

Contact : traduire@sft.fr (préciser en objet : proposition contribution Traduire 254)

La contribution doit être un texte original et autonome, bien rédigé et correctement structuré.

La commission opposera un refus à tout plagiat, extrait de thèse ou fiches de lecture in extenso.