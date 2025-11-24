Enfances interculturelles en bande dessinée (Belfast, en ligne)

(english version below)

Enfances interculturelles en bande dessinée

Queen’s University Belfast, en ligne

4-5 juin 2026

Ce colloque en ligne propose d’analyser les représentations de l’enfance dans la bande dessinée et le roman graphique, avec un intérêt particulier pour les problématiques interculturelles et les défis rencontrés en termes d’intégration et d’épanouissement personnel. La bande dessinée et le roman graphique permettent en effet des représentations originales des enjeux identitaires de leurs protagonistes, sur les plans institutionnels, éducationnels ou familiaux notamment, comme en témoigne la richesse des recherches actuelles portant sur la multiculturalité, le plurilinguisme, l’inclusivité et la reconnaissance des minorités dans ces media, de même que sur leur potentiel de médiation didactique ou thérapeutique[1].

Ce colloque voudrait s’inscrire dans cette vaste réflexion en réunissant des contributions portant sur des bandes dessinées et romans graphiques qui abordent les défis que peuvent rencontrer les enfants relativement à des problématiques interculturelles. Les œuvres analysées auront de préférence été créées en français - entièrement ou pour partie -, mais des contributions portant sur des œuvres ou corpus en d'autres langues pourront aussi être proposées afin de nuancer l'inscription des champs sociolinguistiques dans une perspective globale.

Différents axes d’étude sont envisagés :

-les itinéraires transnationaux et les identités interculturelles entre discrimination, assimilation, auto-affirmation et reconnaissance

-les représentations de soi et la formation de la personnalité

-les tensions entre identité personnelle et collective, le devenir individuel et la communauté

-la relation à la langue dominante dans sa dimension normative, en particulier liée à l’autorité institutionnelle (scolaire ou autre)

-la relation aux institutions publiques (système éducatif, juridique, système de santé, administrations)

-le plurilinguisme, assumé, refusé, valorisé ou discriminé dans le champ familial ou social

-l’expérience de milieux sociaux multiculturels ou, au contraire, promouvant un modèle culturel se voulant uniforme

-les relations intrafamiliales et intergénérationnelles

Le colloque voudrait aussi interroger les modalités spécifiques aux media bande dessinée et roman graphique en relation à ces thèmes, afin de mettre en lien la créativité multimodale et/ou intermédiale et les expériences interculturelles, transnationales, translingues ou encore multiculturelles vécues par les enfants.

Le colloque est ouvert à tous·tes : les doctorant·es sont les bienvenu·es, de même que les contributions provenant de tous les horizons disciplinaires.

—

Comité d’organisation

Rosalind Silvester (Queen’s University Belfast, School of Arts, English and Languages)

Jean-Baptiste Bernard (Queen’s University Belfast, School of Arts, English and Languages)

Projet UKRI AHRC "Sino-French Graphic Novels: Identity, Interculturality and Multimodality"

—

Modalités de soumission

Les propositions de communication d’environ 300 mots, en français ou en anglais, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer par courriel à r.silvester@qub.ac.uk et j.bernard@qub.ac.uk pour le 12 janvier 2026.

Une réponse sera apportée la semaine du 26 janvier 2026.

Le colloque aura lieu en ligne par MS Teams les 5 et 6 juin 2026, en français et en anglais.

—

Intercultural Childhoods in Comics

Online Conference – Queen’s University Belfast

4–5 June 2026

This online conference aims to analyse representations of childhood in comics and graphic novels, with a particular interest in intercultural issues and the challenges encountered in terms of integration and personal development. Comics and graphic novels offer original ways of portraying the identity challenges their protagonists face – particularly in institutional, educational, and family contexts – as demonstrated by the richness of current research on multiculturalism, multilingualism, inclusivity, and the recognition of minorities in these media, as well as on their potential for didactic or therapeutic mediation.

This conference seeks to contribute to these broad areas by bringing together papers focusing on comics and graphic novels that address the challenges children may encounter in relation to intercultural issues. The works analysed should preferably be created in French – entirely or in part – but contributions on works or corpora in other languages may also be proposed in order to nuance the positioning of sociolinguistic contexts within a global perspective.

Possible areas of study include, but are not limited to:

-Transnational journeys and intercultural identities, between discrimination, assimilation, self-assertion, and recognition

-Self-representation and the formation of personality

-Tensions between personal and collective identity; the individual’s becoming and the role of community

-Encounters with the dominant language as a prescriptive norm, particularly in relation to institutional authority (school or otherwise)

-Relationships with public institutions (education system, legal system, healthcare system, administrative bodies)

-Plurilingualism: embraced, resisted, valued, or stigmatized in family or social contexts

-Experiences of multicultural social environments or of settings promoting cultural uniformity

-Intrafamilial and intergenerational relationships

The conference also aims to explore the specific modes of comics and graphic novels in relation to these themes in order to connect multimodal and/or intermedial creativity with the intercultural, transnational, translanguaging, or multicultural experiences lived by children.

The conference is open to all: doctoral students are warmly invited, as are contributors from all disciplinary backgrounds.

Organising Committee

Rosalind Silvester (Queen’s University Belfast, School of Arts, English and Languages)

Jean-Baptiste Bernard (Queen’s University Belfast, School of Arts, English and Languages)

UKRI AHRC Project "Sino-French Graphic Novels: Identity, Interculturality and Multimodality"

Submission Guidelines

Paper proposals of approximately 300 words, in French or English, accompanied by a brief bio-bibliographical note, should be sent by email to r.silvester@qub.ac.uk and j.bernard@qub.ac.uk by 12 January 2026.

A response will be provided during the week of 26 January 2026.

The conference will take place online via MS Teams, on 5–6 June 2026, in French and English.





[1] En témoignent les récents travaux menés entre les universités de Lausanne et de la Sorbonne Nouvelle dans le cadre de la Convention “Lire et écrire entre les langues” (https://ecriplur.hypotheses.org/), et dans celui du projet PRISM-BD à l’Université de Poitiers (https://prismbd.hypotheses.org/), ou encore le colloque joint de l’International Graphic Novel & Comics Society et de la Bande Dessinée Society, “Better Living Through Comics”, organisé à l’Université de Cambridge en 2023.