Marc Bloch : Histoires croisées et engagement franco-allemand / Marc Bloch: Vergleichende Geschichte(n) und deutsch-französisches Engagement (Berlin)

À l’occasion de la panthéonisation de Marc Bloch, le Centre Marc Bloch organise un colloque scientifique le 28 mai 2026 pour explorer l’actualité et la postérité de son œuvre dans un cadre franco-allemand. Cet événement réunira des chercheur·es français·es, allemand·es et européen·nes autour de thématiques clés de l’œuvre de Marc Bloch, en dialogue avec les défis contemporains des sciences humaines et sociales.

Thématiques privilégiées

- La place de Marc Bloch dans l’histoire médiévale et les débats actuels

- L’Alsace dans la biographie et l’œuvre de Marc Bloch

- L’ancrage territorial de l’École des Annales

- L’histoire comparée européenne et ses résonances contemporaines

- Le dépassement du nationalisme méthodologique

- Le dialogue entre histoire, économie et sciences sociales

- L’engagement des savant·es dans la Cité

- Les relations franco-allemandes aujourd’hui, inspirées par Marc Bloch



Modalités de soumission

- Propositions (1 page max.) en français ou en allemand + CV court (200 mots)

- Date limite : 15 janvier 2026

- Réponses : mars 2026

- Prise en charge des frais de déplacement

Contact

pantheonisation@cmb.hu-berlin.de

Publics visés

Chercheur·es confirmé·es et jeunes chercheur·es (toutes disciplines des SHS).

Ort

Centre Marc Bloch, Berlin