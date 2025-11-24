De la mer à la montagne, traduire la nature (revue Traduire)

On apprécie s’y ressourcer, il convient de la protéger… Au cœur de nos vies très rythmées et d’une actualité morose pour ne pas dire plus, la nature peut apparaître comme un eldorado. Elle fait aussi l’objet d’exploitations, de valorisations…

Dans son numéro 255, à paraître en décembre 2026, la revue Traduire souhaite s’intéresser aux divers domaines de spécialité qu’un·e traductaire peut rencontrer quand il est question de nature.

Quelques axes à explorer (non exhaustifs) :

décrire la nature : traduire en zoologie, botanique, océanographie ;

exploiter la nature : traduire dans les domaines de la pêche, la sylviculture, l’extraction minière, la pharmacie ;

parcourir la nature : traduire pour le milieu marin, toute activité sportive en milieu naturel (pratique, matériel), le transport maritime ou fluvial ;

imiter la nature : traduire pour la recherche en biomimétisme.

—

Date limite de soumission des propositions d’articles (une vingtaine de lignes + quelques lignes de présentation de l’auteur) : 1er juillet 2026

Contact : traduire@sft.fr (préciser en objet : proposition contribution Traduire 255)

La contribution doit être un texte original et autonome, bien rédigé et correctement structuré. La commission opposera un refus à tout plagiat, extrait de thèse ou fiches de lecture in extenso.