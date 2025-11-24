Le plus important de tous les âges. Enfants, enfance(s) et enfantin dans le cinéma soviétique (INHA Paris)

Le plus important de tous les âges.

Enfants, enfance(s) et enfantin dans le cinéma soviétique

Colloque international – INHA – 4, 5 et 6 mai 2026

« Sauvez les enfants affamés !!! », exhorte son spectateur l’intertitre ouvrant l’épisode inaugural de la Kino-Pravda de Dziga Vertov, avant que ne soient projetées les images d’enfants des rues cherchant désespérément de la nourriture[1]. Le fait que ce premier numéro de la « ciné-vérité » du réalisateur sorti l’année même de la naissance de l’URSS, en 1922, ait pris pour sujet initial le sort tragique des enfants, symbolise parfaitement le lien fondamental entre le nouveau régime et l’enfance : ce plus important de tous les âges, peut-on dire en paraphrasant la célèbre déclaration de Lénine vis-à-vis du septième art. L’attention portée par le nouveau pouvoir socialiste aux enfants, dont les conditions d’existence au cours de la guerre civile ont provoqué la mort et l’abandon en masse, est en effet immédiate et éminemment durable dans ce tout jeune pays. Lui qui, précisément, se présente comme le leur, le « pays des enfants » construit pour et bientôt par eux : les révolutionnaires d’aujourd’hui n’étant pas certains de voir leur œuvre accomplie de leur vivant, c’est aux générations de demain que reviendra le privilège d’en jouir une fois qu’elles en auront achevé la construction.

Or, cette attention du nouveau pouvoir à l’enfance se reflètera justement avec force dans le cinéma, dont la portée éducative sera officiellement affirmée dès les premiers jours suivant la prise de pouvoir par les bolcheviques[2]. L’alliance voulue entre l’art des masses et l’éducation de la jeunesse (incluant son embrigadement idéologique), passera au cours de l’histoire soviétique à la fois par la volonté de produire des œuvres filmiques s’adressant directement aux enfants, ce qui constituera le genre si unique – bien qu’aux frontières parfois poreuses[3] – du « cinéma pour enfants » (detskoe kino) dont les productions connaîtront à certaines époques des moyens et succès colossaux, mais également par la fabrication d’un cinéma plus spécifiquement éducatif (škol’nyj fil’m).

Loin cependant de se limiter aux films de ces deux catégories, l’attachement de la culture soviétique à l’enfance et à son univers se trouve si fréquemment exprimé dans la production cinématographique courante que Evgueni Margolit, auteur d’études séminales sur ce sujet, a pu parler de l’enfant comme du « symbole qui exprime le plus pleinement l’essence du cinéma soviétique[4] », constatant la façon dont les variations de son apparition ou sa déclinaison, narrent l’histoire politique du pays et ses tragiques péripéties. Il passe ainsi, schématise remarquablement Margolit, du symbole d’un monde tout à fait neuf, en rupture totale avec le passé qu’il met à bas ou dont il fait table rase, dans le cinéma muet des années 1920, à celui d’une fin de l’histoire dans le monde carnavalesque – « éternelle fête du travail » – du milieu des années 1930[5] en décalage complet avec les conséquences de la collectivisation à la réalité plus violente encore que celle des images du Vertov de 1922. Puis, après un déclin dû à l’omniprésence du culte de Staline, laissant peu de place à cet autre objet de culte soviétique qu’a été l’enfance dès lors qu’il n’est plus montré qu’au service de la figure idolâtrée du chef, le symbole de l’enfant se voit renouvelé sous la forme du « martyr » de la guerre affligeant le pays et sa population[6], tandis que la présence du chef, passé du rang de « père » à celui de simple « frère », se fait pour un temps plus discrète.

Enfin, c’est la période du Dégel qui fait varier avec la plus grande amplitude le thème de l’enfance, en décline les figures aux côtés de celles, tout aussi abondantes, d’adolescents et de jeunes gens. Les cinéastes du Dégel offrent alors une inédite maturité à la figure de l’enfant dans sa fracture avec les pères manquants ou compromis par l’histoire politique criminelle du pays, ainsi qu’une joie retrouvée dans la gratuité ou l’innocence du jeu tranchant avec la rigidité solennelle des enfants modèles – ou mythifiés – de la propagande stalinienne n’agissant qu’aux fins de la collectivité. Si, comme cette esquisse de son histoire l’indique, la haute signification symbolique de la figure de l’enfant en a fait le point central voire l’« essence » du cinéma soviétique, une telle dimension exige que l’on revienne sur les occurrences ou variations de cette figure avec une attention soutenue et renouvelée afin d’en cartographier plus avant les métamorphoses historiques, idéologiques, mythopoïétiques, poétiques et philosophiques au sein de l’espace filmique soviétique.

Au-delà des seules figures d’enfants, le symbole s’exprimerait même selon Margolit « indépendamment de [l’]âge » des protagonistes qui le portent, révélant un « principe enfantin » qui peuple les images et les films du cinéma soviétique[7]. C’est pourquoi l’on pourra ne pas réduire notre champ d’investigation aux seuls nombreux personnages relevant strictement de l’enfance, tels Michka, Dounia et Tom (Les Diablotins rouges, 1923), Yacha et Galia (La Maison dans la neige, 1928), Moustapha et Kolka (Le Chemin de la vie, 1931), Nastia et Katia (Il était une fois une petite fille, 1944), Serioja (1960), Vera et Romas (La Jeune Fille à l’écho, 1964), Ivan et Maritchka (Les Chevaux de feu, 1965), Seit (Djamilia, 1969), Lena et Dima (L’Épouvantail, 1984), etc., en nous saisissant d’un tel « principe » dans sa multiplicité et l’hétérogénéité de ses manifestations, dès lors que l’on prend soin de le justifier théoriquement. Enfin, nous porterons conjointement nos questionnements sur la monstration de l’enfance elle-même, ses caractéristiques ou sa teneur, sa pluralité culturelle, sa sortie, son accès par le souvenir, sa nostalgie, etc., comme sur les biais historiques qui en orientent la conception et en limitent la perception.

Parmi les thématiques que nous invitons les contributeurs à explorer sans limitation dans leurs approches (historique, esthétique, culturelle, etc.) et dans les genres étudiés (films de mise en scène, documentaires, films pour enfants, films éducatifs, animation, séries télévisées, etc.), nous pouvons donc indiquer de manière non restrictive :

Figures et figurations de l’enfance, parcours d’enfants : études de cas précis, de personnages d’enfants fictifs ou réels mis en images, de la mise en scène et du jeu d’acteur des enfants et de leur histoire, mais aussi d’archétypes tels ceux des pionniers (pionery) et des komsomols (komsomol’cy), du martyr (de la Révolution, de la guerre) ou, encore, des orphelins et des enfants des rues (besprizorniki) dont l’apparition couvre toute l’histoire du cinéma soviétique depuis, notamment, la Kino-Pravda (1922) ou Mr West (1924) jusqu’à, au moins, Bouge pas, meurs et ressuscite (1990), en passant entre autres par Le Destin d’un homme (1959) ou Les Lettres d’un homme mort (1986).

Comité d’organisation :

Stanislas de Courville et Eugénie Zvonkine

Comité scientifique :

Birgit Beumers (Université de Passau), Stanislas de Courville (Université Paris 8), Catherine Géry (INALCO), Julian Graffy (University College de Londres), Macha Ovtchinnikova (Université de Strasbourg), Valérie Pozner (CNRS), Irina Tcherneva (CNRS), Eugénie Zvonkine (Université Paris 8)

Modalités de soumission :

Les propositions de communication sous la forme de résumés (4000 signes maximum) rédigés en français ou en anglais, devront être envoyées à stanislasdecourville@gmail.com d’ici le 18 janvier 2026 et être accompagnées de brèves biobibliographies du ou des auteurs. Les communications pourront être données en français ou en anglais. Les candidats seront informés de la réponse du comité scientifique au cours du mois de février.

Bibliographie indicative :

[1] Kino-Pravda n° 1, 5 juin 1922. Épisode disponible sur le site de la Collection Dziga Vertov du Musée autrichien du film : https://vertov.filmmuseum.at/en/film_online/kino-pravda/detail?kinopravda_id=1484826734766

[2] Le commissariat du peuple à l’éducation (Narkompros), dont la mission s’adresse à la population en général et pas seulement aux enfants via la gestion et la réforme du système scolaire, crée une sous-section du cinéma (kinopodotdel) le surlendemain de la prise du pouvoir par les bolcheviques, le 9 novembre 1917. Voir J. Leyda, Kino. Histoire du cinéma russe et soviétique, trad. C.-H. Rochat, Lausanne, L’Âge d’homme, 1976 (1960), p. 143.

[3] En témoigne par exemple le film de Tarkovski L’Enfance d’Ivan (1962), censé appartenir à ce genre mais s’en éloignant grandement par la maturité et la violence de son propos. Cf. L. Arkus, I. Vasil’eva et E. Margolit, « Detskoe kino v SSSR » in Novejšaja istorija otečestvennogo kino, t. 4, 1986-1988, Saint-Pétersbourg, Seans, 2002, p. 100.

[4] E. Margolit, « Le pays des enfants : le fantôme de la liberté » in B. Eisenschitz (dir.), Gels et Dégels. Une autre histoire du cinéma soviétique. 1926-1968, Milan, Paris, Mazzotta, Centre Georges Pompidou, 2000, 2002, p. 53.

[5] Cf. ibid., p. 57.

[6] Cf. ibid., pp. 60-62. Avec la Seconde Guerre mondiale la présence de personnages d’enfants au cinéma, qui était une particularité de celui soviétique depuis ses débuts, se généralise à travers le monde. Cf. J. Hicks, « Soiuzdetfilm: The Birth of Soviet Children’s Film and the Child Actor » in B. Beumers (dir.), A Companion to Russian Cinema, Hoboken (NJ), Wiley-Blackwell, 2016, p. 118.

[7] Cf. E. Margolit, op. cit., p. 53.