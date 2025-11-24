Texte-Image : l’expression figurée, XVIe-XVIIIe s. (École de printemps du GEMCA, Louvain-la-Neuve, Belgique)

Texte-Image : l’expression figurée, XVIe-XVIIIe siècle

École de printemps 20-24 avril 2026

GEMCA, UCLouvain (Louvain-la-Neuve, Belgique)



Fort de son expérience dans l’étude des relations texte-image à la période moderne, et en particulier l’étude de l’expression figurée dans ses multiples formes, le Centre d’analyse culturelle de la première modernité (GEMCA) organise une École de printemps, à l’UCLouvain (Belgique) du 20 au 24 avril 2026, visant à rendre ce corpus plus familier et plus accessible tout comme les diverses méthodes pour l’approcher – un corpus dont la connaissance et la compréhension sont essentielles à toute recherche sur la période moderne pour qui veut en saisir les enjeux épistémologiques profonds ainsi que certaines de ses singularités.

L’objectif de cette école de printemps est d’introduire à la connaissance de ces objets, se situant entre le texte et l’image, que l’on peut globalement désigner, en s’inspirant de Robert Klein, sous le nom d’« expression figurée » : emblèmes, devises, allégories, hiéroglyphiques, ekphraseis, iconologies, etc. En outre, cette semaine de formation entend rendre compte des diverses méthodologies qui se sont développées ces dernières années dans le champ élargi des études sur les relations entre texte et image.

L’ensemble de cette littérature forme un corpus très varié, dont l’étude a connu un essor remarquable ces dernières années, à la fois en histoire de la littérature et en histoire de l’art. Ces études ont progressivement mis au jour non seulement de nouvelles œuvres (livres, peintures, décors, motifs, etc.) mais ont encore montré la prégnance d’un système de penser à travers tous les champs des savoirs de la période moderne. Ces formes restent cependant encore trop méconnues, en particulier des jeunes chercheurs et chercheuses : elles sont en effet peu enseignées, ou de manière très limitée. La difficulté tient au caractère disparate de ce corpus, composé de livres dont il est malaisé de définir le ou les genres, et d’œuvres d’art qui intègrent le plus souvent des éléments symboliques, allégoriques, ou emblématiques dans des dispositifs plus vastes (tels que des décors de bâtiments religieux ou profanes). Cette difficulté tient également aux enjeux interdisciplinaires qui sont liés à l’analyse de ces objets, entre littérature et histoire de l’art, et aux enjeux de compréhension d’un langage symbolique qui nous est devenu presque entièrement étranger. Car il s’agit bien d’un langage : c’est ce qui fait la cohérence de ce corpus, par-delà son hétérogénéité formelle.

Les différentes activités proposées durant cette école viseront à :

· Transmettre, à travers des exemples concrets, la connaissance des genres de l’expression figurée, leur lien avec l’art et la littérature, et leurs contexte et évolution ;

· Présenter de quelle manière ces objets produisent et mettent en œuvre une connaissance et une forme de pensée spécifiques ;

· Apprendre à construire une méthodologie interdisciplinaire appropriée à l’analyse et à l’étude de l’expression figurée, prenant en compte sa double dimension (verbale et visuelle) ;

· Montrer comment cette approche de l’expression figurée permet de repenser et de remodeler les différents champs du savoir de la période, et ainsi redéfinir la culture et l’époque dont la pensée figurée participe.

Quel programme : Une semaine de formation intensive et conviviale, combinant des conférences, des séminaires et des ateliers. Le programme est conçu pour que chaque participant·e puisse non seulement acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi s’exercer à l’analyse de cas d’étude concrets, et échanger avec les autres participant·es, les membres de l’équipe et les conférencier·es invité·es. Une bibliographie et un portefeuille de lectures seront fournis. Le fonds ancien de la bibliothèque de l’UCLouvain ainsi que les fonds d’archives de l’université nous permettront de consulter directement une partie du corpus.

Pour qui : Priorité sera donnée aux chercheurs et chercheuses juniors mais toute personne travaillant sur la période moderne, en littérature, histoire de l’art et histoire peut soumettre sa candidature.

En quelle langue : les activités seront organisées principalement en français (niveaux recommandés : C1 pour la compréhension orale et écrite ; B2 pour l’expression orale). Les participant·es qui le souhaitent pourront s’exprimer en anglais.

Où : UCLouvain, Louvain-la-Neuve, Belgique

Quel coût : Sont pris en charge : 4 nuits d’hôtel ; les déjeuners et pauses ; un dîner (jeudi soir).

Sont à charge des participant·es : voyage jusqu’à Louvain-la-Neuve ; les repas du soir (sauf un).

Notre équipe

Agnès Guiderdoni, Giacomo Fuk, Michele Bordoni, Ralph Dekoninck, Aline Smeesters

En savoir plus

Pour toute demande d’information, merci d’envoyer un message à l’adresse suivante : giacomo.fuk@uclouvain.be.

Comment candidater

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir au plus tard le 15 janvier 2026, à l’adresse email ci-dessus, un CV et une brève lettre de candidature précisant 1) le sujet de leurs recherches en cours ; 2) leurs attentes par rapport à cette école de printemps. L’inscription sera confirmée au plus tard en fin janvier 2026.

—

Programme



Lundi 20 avril

12h Accueil des participant·es et déjeuner

13h30 Introduction

14h Présentation des participant·es et de leurs recherches

***

15h30 Conférence d’Alessandro Benassi

(Università Suor Orsola Benincasa, Napoli) : « Un nœud de mots et de choses : une phénoménologie de l’expression figurée » (titre provisoire)



Mardi 21 avril



9h Séminaire de Agnès Guiderdoni (UCLouvain)

« Au cœur de l’expression figurée : la figura »

10h30 Atelier – Réserve précieuse

***

14h Séminaire de Giacomo Fuk (UCLouvain)

« La figure retrouvée : pour une archéologie du problème texte/image »

16h30 Conférence de Françoise Graziani (Université de Corse)

« De la figure au conceptisme » (titre provisoire)



Mercredi 22 avril



9h Séminaire de Ralph Dekoninck, Ingrid Falque, Caroline Herring (UCLouvain)

« Iconologie relationnelle et expression figurée hors du livre »

10h30 Atelier

***

14h Excursion dans un site belge représentatif de l’expression figurée (lieu à préciser)



Jeudi 23 avril



9h Séminaire de Michele Bordoni (UCLouvain)

« L’intermédialité à l’épreuve de l’expression figurée »

10h30 Atelier

***

14h Séminaire de Aline Smeesters (UCLouvain)

« Le motto comme lieu de cristallisation de la pensée symbolique »

16h Atelier aux archives de l’UCLouvain

***

19h Dîner



Vendredi 24 avril

9h Échanges avec les participant·es à la lumière de leurs propres recherches

Lunch de départ

14h Fin des activités