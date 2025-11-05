Partages, n° 3 / 2025 « Créativité et littéracie : entre engagement et innovation didactique »

Ce troisième numéro de la revue Partages explore la créativité et la littéracie, à travers des pratiques de lecture et d’écriture qui dépassent les murs de la classe pour investir les universités, les lieux culturels et les espaces informels. Au cœur des contributions, un constat : la créativité n’est pas un supplément, mais un moteur d’engagement et d’innovation pédagogique. Elle se joue à plusieurs niveaux : dans l’invention des enseignants, capables d’adapter ou de transformer leurs dispositifs, et dans la manière dont les élèves s’approprient activement la lecture et l’écriture. Les articles réunis montrent comment corps, voix, collaboration et expérimentation permettent d’apprendre autrement : en lisant avec le geste, en théâtralisant les textes, en écrivant collectivement ou en traduisant de façon créative. Ces démarches transforment le rapport à l’écrit et favorisent l’émergence de véritables sujets lecteurs et auteurs. En plaçant la créativité au centre, ce numéro invite à repenser l’enseignement du lire-écrire comme une expérience sensible, réflexive et collaborative, capable d’ouvrir des voies inédites pour une éducation plus engagée et plus émancipatrice.