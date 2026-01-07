Paul Claudel, Le Soulier de satin (éd. Françoise Dubor)

Édition de Françoise Dubor

À l’époque où l’empire d’Espagne part à la conquête du monde, naît la déchirante passion qui anime Doña Prouhèze et Don Rodrigue. Mais les amants sont bientôt séparés par les guerres de colonisation et de christianisation qui agitent leur temps, de la Renaissance à l’âge baroque...

Avec ses personnages et ses lieux foisonnants, son action déployée sur des années, sa langue poétique et son ton tantôt burlesque tantôt tragique, Le Soulier de satin (1929) est une pièce à nulle autre pareille : en quatre « journées » et près de dix heures de représentation, c’est le monde qui entre en scène dans ce chef-d’œuvre total.