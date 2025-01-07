Paul Claudel, Partage de midi (éd. Françoise Dubor)

Édition de Françoise Dubor

À bord d’un paquebot voguant vers la Chine, alors que tombe l’éclat implacable de midi, quatre personnages voient leur destin scellé : Ysé, accompagnée de son mari de Ciz, retrouve son ancien amant Amalric et fait la connaissance de Mesa, avec qui elle vivra une passion amoureuse intense. De l ’océan Indien à Hong Kong, le drame va se nouer autour de ces amours impossibles, montrant l’étendue de la passion qui dévore les amants et leur aspiration à sa douloureuse autant que lumineuse transfiguration.

Inspiré de la foi complexe de l’auteur et d’un amour réellement vécu, Partage de midi (1906) est un drame transgressif d’un style brûlant et poétique, qui donne à lire toute la modernité de Claudel.