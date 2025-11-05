Lidil, n° 72 / 2025 : « Normes, variation et pluricentricité : perspectives croisées sur les langues romanes »

Ce dossier aborde la variation linguistique dans les langues romanes, en explorant ses multiples dimensions à travers une perspective interdisciplinaire. Il met en lumière les mécanismes sous-jacents à la diversité linguistique, en examinant comment les formes linguistiques varient en fonction de facteurs sociaux, historiques et discursifs, et comment elles sont influencées par des processus de standardisation et de légitimation. Une attention particulière est portée à la notion de pluricentrisme, où plusieurs normes coexistent au sein d’une même langue, un phénomène ayant des implications sur la description grammaticale, la politique linguistique et l’enseignement des langues. Les contributions réunies dans ce dossier interrogent la manière dont la variation est intégrée ou résistée dans les discours normatifs et les pratiques linguistiques effectives. Elles abordent des phénomènes tels que la variation phonétique, morphosyntaxique et lexicale, ainsi que les tensions normatives dans des contextes multilingues. Enfin, le dossier explore l’usage des outils numériques et des approches computationnelles dans l’analyse de la variation linguistique.