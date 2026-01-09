Fantasy Art and Studies, n° 19 : "Eastern Asian Fantasy / Fantasy est-asiatique"

Sept ans après la parution de son 5e numéro consacré à la Fantasy japonaise, Fantasy Art and Studies propose un numéro qui explore la Fantasy est-asiatique à travers ses multiples manifestations (romans, dramas, illustrations, œuvres de la diaspora) et l’influence qu’elle peut avoir sur les écrivains et les artistes occidentaux.

Retrouvez dans ce 19e numéro des articles sur la K-Fantasy, le xianxia chinois, la yaoi-fantasy, les jeux vidéo, l’œuvre d’Axie Oh et le film d’animation Mulan, ainsi qu’une dizaine de nouvelles inédites. En sus, l’écrivaine Claire Krust, auteure des romans Les Neiges de l’éternel et L’Héritage de l’esprit-roi, livre un témoignage passionnant sur son attrait pour le Japon, tandis que l’artiste Roxane Millard met en relation sa pratique artistique avec la représentation du bestiaire chinois dans les C-dramas dans un article qui se penche également sur les origines de ce bestiaire.

Enfin, en clôture du numéro, vous pourrez découvrir l’ultime chapitre de la BD de Guillaume Labrude, débutée il y a maintenant 8 ans dans Fantasy Art and Studies 3 : Science Fantasy.

Ce numéro est illustré par GaëlleC., Philippe Chevillard, Guillaume Labrude, Roxane Millard, Antoine Pelloux et Véronique Thill.

—

Sommaire / Contents

Edito, de/by Viviane Bergue

Perspective. Témoignage — Claire Krust et l’attrait du Japon, de/by Claire Krust

Article. Du cauchemar au rêve : les visages du chamanisme coréen dans The Wailing, Exhuma, Hotel del Luna et Goblin, de/by Inhwa Jeon

Fiction. Sillage d’une nacre défunte, de/by Roxane Millard

Fiction. Pour l’amour d’Areum, de/by Caroline Erissia

Article. Axie Oh’s The Girl Who Fell Beneath the Sea: a Feminist Retelling of a Korean Traditional Tale from a Voice from the Diaspora, de/by Lucie Angheben

Article. Mythes et représentations du genre dans le xianxia : lecture croisée de The Untamed et Daughter of the Moon Goddess, de/by Mountassir Bay Tamsamani

Fiction. Les Trois Clés de Shirogane, de/by Aubry M. M.

Article. Mascarade genrée et esthétique est-asiatique : Mulan (1998), entre emprunt culturel et déconstruction archétypale, de/by Célia Jacquet

Fiction. La Voie du Tao, de/by Grégory Covin

Fiction. Le Sage de la montagne, de/by Mello von Mobius

Article. Sorciers, magie, monstres et tentacules : la pornographie yaoi-fantasy japonaise comme espace de réinvention des désirs et de quête du plaisir, de/by Alexandre Mora

Fiction. La Fée de l’étang, de/by André Hotte

Fiction. La Renarde de la rivière Kôya, de/by Henri Bé

Article. Wizardry et la fantasy sino-japonaise dans le dungeon-crawler, de/by Enzo Le Guiriec

Perspective. Visions esthétiques du bestiaire chinois dans les dramas, de/by Roxane Millard

Fiction. Fille d’encre, de/by Lucile Poulain

BD/Comics. Dernier départ vers l’Ouest, de/by Guillaume Labrude

