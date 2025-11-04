Présentation de la revue Épistolaire, numéro 51 : "George Sand, une vie en correspondance" (Paris)

Soirée GEORGE SAND

Présentation de la revue

Épistolaire, numéro 51 : « George Sand, une vie en correspondance » (dir. Brigitte Diaz)

Jacques Letertre et la revue Épistolaire auront le plaisir de présenter le mardi 25 novembre à 19h à l’hôtel « Le Swann » un numéro anniversaire d’Épistolaire consacré à « George Sand, une vie en correspondance ».

Brigitte Diaz, spécialiste de l’œuvre de George Sand et de sa correspondance qui a dirigé le dossier, et Carole Rivière, historienne préparant un Doctorat sur George Sand et son réseau politique, répondront aux questions que les lecteurs de lettres ne manquent pas de se poser.

Geneviève Haroche-Bouzinac avec l’équipe de rédaction de la revue présentera l’ensemble du numéro 51 d’Épistolaire qui publie ce dossier.

Hôtel « Le Swann », 15 rue de Constantinople, 75008, Paris

19h00

Merci de bien vouloir signaler votre présence auprès de : Benedicte.obitz@wanadoo.fr ou Geneviève.haroche@wanadoo.fr