Apologie pour le métier d’historien : Quoi de neuf ? ou L’expérience historique et sa sublimation épistémologique (Inalco, Paris)
Programme
9h-9h15 : Accueil
9h15-10h15 : Première séance
Modératrice : Madalina Vartejanu-Joubert
Aviezer Tucker, “Historiographic Epistemology”
Catherine Larochelle, « Faire l’histoire en temps d’éblouissement : pour une épistémologie inquiète »
Hizky Shoham, “Reading the Apologie as a Conventionalist Theory of Meaning”
10h15-10h30 : Discussion
10h30-11h10 : Deuxième séance
Modérateur : Aviezer Tucker
Geoffrey Herman, “Is a History of the Jews of Sasanian Babylonia still possible? Method and Mentalité”
Sascha Auerbach, Hannah Richter, “Slavery, Public Health, and the Biopolitical State in the Eighteenth-Century Atlantic World”
11h10-11h30 : Discussion et pause-café
11h30-12h30 : Troisième séance
Modératrice : Cristina Ion
André Bienvenu Mfo, « Transdisciplinarité et histoire : Reconstruire l’épistémologie du passé à la lumière d’autres sciences »
Jonathan Elukin, “The idea of race in modern historiography”
Noël Bonneuil, « Sériation et dynamique : Marc Bloch rencontre Henri Poincaré ? »
12h30-12h45 : Discussion
12h45-14h30 : Déjeuner
14h30-15h30 : Quatrième séance
Modératrice : Catherine Larochelle
Anne Viguier, « De l'étude de cas à l'histoire globale: les échelles d'analyse en question »
Juan A. Fernandez Meza, « Réponse et omission : la catégorie des ‘bystanders’ et le métier d’historien »
Taline Ter Minassian, « Marc Bloch et la Russie : retours réflexifs sur le métier d’historien dans le nouveau « temps des troubles »
15h30-15h50 : Discussion
15h50-16h50 : Cinquième séance
Modératrice : Taline Ter Minassian
Edgars Engizers, “History-writing behind the invisible frontlines of Russo-Ukrainian war”
Thaïs Bihour, « Aborder les violences de guerre en milieu pédagogique : une pratique entre enjeux et défis »
Raghda Saad, « L'Écho de Marc Bloch en FLE : la littérature comme outil critique face aux récits identitaires et à la "post-vérité" »
16h50-16h30 : Discussion et pause-café
16h30-17h30 : Sixième séance
Modérateur : Nicolas Pitsos
Laurent Angard, « Le récit entre fiction et histoire : Marc Bloch à l’école d’Alexandre Dumas »
Juan Luis Fernandez Vega, “Touching words : science, narrative, and rhetoric in history”
Davide Mogetta “An Exercise in “Off-Reading”. Baxandall, Collingwood, and the (Art) Historian’s Craft”
17h30-18h00 : Discussion
Les travaux du colloque seront suivis d’un apéritif dînatoire