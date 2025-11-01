Apologie pour le métier d’historien : Quoi de neuf ? ou L’expérience historique et sa sublimation épistémologique (Inalco, Paris)

Programme

9h-9h15 : Accueil

9h15-10h15 : Première séance

Modératrice : Madalina Vartejanu-Joubert

Aviezer Tucker, “Historiographic Epistemology”

Catherine Larochelle, « Faire l’histoire en temps d’éblouissement : pour une épistémologie inquiète »

Hizky Shoham, “Reading the Apologie as a Conventionalist Theory of Meaning”

10h15-10h30 : Discussion

10h30-11h10 : Deuxième séance

Modérateur : Aviezer Tucker

Geoffrey Herman, “Is a History of the Jews of Sasanian Babylonia still possible? Method and Mentalité”

Sascha Auerbach, Hannah Richter, “Slavery, Public Health, and the Biopolitical State in the Eighteenth-Century Atlantic World”

11h10-11h30 : Discussion et pause-café

11h30-12h30 : Troisième séance

Modératrice : Cristina Ion

André Bienvenu Mfo, « Transdisciplinarité et histoire : Reconstruire l’épistémologie du passé à la lumière d’autres sciences »

Jonathan Elukin, “The idea of race in modern historiography”

Noël Bonneuil, « Sériation et dynamique : Marc Bloch rencontre Henri Poincaré ? »

12h30-12h45 : Discussion

12h45-14h30 : Déjeuner

14h30-15h30 : Quatrième séance

Modératrice : Catherine Larochelle

Anne Viguier, « De l'étude de cas à l'histoire globale: les échelles d'analyse en question »

Juan A. Fernandez Meza, « Réponse et omission : la catégorie des ‘bystanders’ et le métier d’historien »

Taline Ter Minassian, « Marc Bloch et la Russie : retours réflexifs sur le métier d’historien dans le nouveau « temps des troubles »

15h30-15h50 : Discussion

15h50-16h50 : Cinquième séance

Modératrice : Taline Ter Minassian

Edgars Engizers, “History-writing behind the invisible frontlines of Russo-Ukrainian war”

Thaïs Bihour, « Aborder les violences de guerre en milieu pédagogique : une pratique entre enjeux et défis »

Raghda Saad, « L'Écho de Marc Bloch en FLE : la littérature comme outil critique face aux récits identitaires et à la "post-vérité" »

16h50-16h30 : Discussion et pause-café

16h30-17h30 : Sixième séance

Modérateur : Nicolas Pitsos

Laurent Angard, « Le récit entre fiction et histoire : Marc Bloch à l’école d’Alexandre Dumas »

Juan Luis Fernandez Vega, “Touching words : science, narrative, and rhetoric in history”

Davide Mogetta “An Exercise in “Off-Reading”. Baxandall, Collingwood, and the (Art) Historian’s Craft”

17h30-18h00 : Discussion

Les travaux du colloque seront suivis d’un apéritif dînatoire