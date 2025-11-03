"Cultures éditoriales et littérature au XVIIe s. : formes narratives, écritures féminines, pratiques du privilège". Soutenance HDR d'Edwige Keller-Rahbé (Université Lumière Lyon 2)

Edwige Keller-Rahbé soutiendra son Habilitation à diriger des recherches le vendredi 12 décembre 2025, à partir de 13h30, à l'Université Lumière Lyon 2, Maison des Sciences sociales et des Humanités (MSH) – 14 avenue Berthelot – 69363 Lyon cedex 07 – espace Marc Bloch, devant un jury composé de :

Emmanuelle Chapron, Professeure des universités, Histoire moderne, Aix Marseille Université (rapportrice)

Michèle Clément, Professeure des universités, Littérature française de la Renaissance, Université Lyon 2 Lumière (rapportrice)

Laurence Giavarini, Professeure des universités, Littérature française du XVIIe siècle, Université Bourgogne Europe (rapportrice)

Juliette Cherbuliez, Professeure des universités, Littérature française du XVIIe siècle, Université du Minnesota, USA

Jean‑Dominique Mellot, Conservateur général des bibliothèques, Bibliothèque nationale de France

Nicolas Schapira, Professeur des universités, Histoire moderne, Université Paris‑Nanterre

ainsi que de Mathilde Bombart, Professeure des universités, Littérature française du xviie siècle, Université Lumière Lyon 2, garante

Le dossier présenté s'intitule

« Cultures éditoriales et littérature au XVIIe siècle : formes narratives, écritures féminines, pratiques du privilège ».

Il comporte un mémoire inédit qui a pour titre :

« Il est permis à la Damoiselle ». Le privilège de librairie au féminin dans les imprimés français du XVIIe siècle.