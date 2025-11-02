Présence Africaine 2025/1 n° 206 : "Léopold Sédar Senghor. Du royaume d’enfance à la civilisation de l’universel"
Préface
Pages 13 à 14
Avertissement
Pages 15 à 21
Avant-propos
Pages 23 à 26
Réception de Léopold Sédar Senghor à l’Académie française, le jeudi 29 mars 1984
Par Edgar Faure
Pages 27 à 39
Léopold Sédar Senghor : prophète des temps modernes
Pages 41 à 46
Pour saluer Léopold Sédar Senghor
Par Hamidou Sall
Pages 47 à 49
Senghor, l’agrégé de grammaire
Par Michel Woronoff
Pages 51 à 62
Léopold Sédar Senghor : du royaume d’enfance à la civilisation de l’universel, 1906-2001
Pages 63 à 74
Sur la route avec Senghor : portrait d’un homme traversant le siècle des orages
Par Roland Colin
Pages 75 à 83
Léopold Sédar Senghor, nègre et francophone
Pages 85 à 92
Entre négritude et francité
Pages 93 à 114
La trace de ma culture
Pages 115 à 137
Léopold Senghor, l’illustration de l’universel : le message du poète et des artistes
Pages 139 à 141
La porteuse des mots du poète face à l’offrande de l’écoute
Pages 143 à 144
Ces « valeurs nègres » qui parlent au monde
Pages 145 à 158
Léopold Sédar Senghor : « On m’a nommé l’itinérant, l’annonciateur »
Pages 159 à 160
Le verbe étincelant de Senghor
Pages 161 à 163
Le mécène discret
Par Lilyan Kesteloot
Pages 165 à 181
Gustave Courbet et Léopold Sédar Senghor : de l’exaltation du territoire à l’universel
Pages 183 à 185
Senghor et la Maison de la Négritude : l’histoire d’un patronage et la mémoire d’un vœu de Liberté
Par Jacques Poivey
Pages 187 à 192
Léopold Sédar Senghor et Edgar Faure : parce que c’était lui, parce que c’était moi !
Par Pierre Maillard
Pages 193 à 198
Léopold Sédar Senghor : à mots « sculptés »
Par Michel Lagrange
Pages 199 à 203
Discours d’hommage à Léopold Sédar Senghor, à l’occasion de la journée de la Francophonie, organisée à Dijon le 30 avril 1988
Par Michel Lagrange
Pages 205 à 206
Bibliographie de Léopold Sédar Senghor
Pages 207 à 208
Léopold Sédar Senghor et Marc Pessin : l’émotion en partage et une fidèle admiration réciproque
Par Marc Pessin
Pages 209 à 213
Senghor, un visionnaire, un guide, oui, mais surtout un frère, votre frère
Par Patricia Gagnoux
Pages 215 à 219
Biobibliographie des contributeurs