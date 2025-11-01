Clio a trente ans ! (Paris)

Une invitation à se pencher sur le passé, à regarder le chemin de Clio. Femmes, genre, histoire parcouru depuis 1995, à retracer le paysage de l’histoire des femmes et du genre en France comme à l’étranger, à évaluer les défis que rencontrent les revues dans le contexte scientifique d’aujourd’hui.

La présentation du numéro 61 des 30 ans se fera avec Michelle Perrot et les membres du comité de rédaction. La soirée sera aussi l’occasion de présenter le numéro à paraître en décembre, « Scènes théâtrales émancipatrices », en présence de Lorraine Wiss, co-responsable du numéro. Les échanges se clôtureront avec une lecture, par Léonor Delaunay, de lettres d’artistes femmes de la fin du XIXe siècle avant un verre de l’amitié.

Comité de rédaction : Leora Auslander, Pascale Barthélémy, Capucine Boidin, Michel Bozon, Agnès Fine, Anne Hugon, Christiane Klapisch-Zuber, Didier Lett, Juliette Rennes, Siân Reynolds, Florence Rochefort, Rebecca Rogers, Violaine Sebillotte Cuchet, Sylvie Steinberg, Françoise Thébaud, Fabrice Virgili, Michelle Zancarini-Fournel.

