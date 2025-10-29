La Liberté dans la première modernité. Colloque annuel de la Société d’étude de la première modernité française, SEMFS (Glasgow)

Le colloque annuel de la Société d’étude de la première modernité française (SEMFS) se tiendra du 6 au 8 juillet 2026 à l’université de Glasgow

Thème retenu : « La Liberté dans la première modernité française ».

Cette conférence réunira des chercheurs afin de réfléchir au thème multiforme de la liberté dans la France de l’époque pré-moderne et dans ses contextes plus larges. Fondée pour promouvoir la recherche sur la culture, la littérature françaises et l’histoire de cette période, la SEMFS offre depuis longtemps un forum pour un libre dialogue interdisciplinaire.

L’hôte sera l’Université de Glasgow, la deuxième plus ancienne université d’Écosse. Fondée en 1451 et célébrant son 575ᵉ anniversaire en 2026, elle est également reconnue à l’échelle internationale pour son engagement en faveur du dialogue et pour la défense de la liberté, notamment à travers des recherches interdisciplinaires de tout premier plan en Arts et Humanités. 2026 sera une année propice à l’exploration de la liberté, marquant la 500e anniversaire de la naissance du poète humaniste Marc-Antoine Muret, obligé de fuir la France, la 400e anniversaire de la mort du libertin Théophile de Viau et la 250e anniversaire de la Déclaration de l’indépendance américaine.

La conférence abordera diverses approches de la liberté, par exemple :

· La libre pensée française

· Théophile de Viau (pour marquer le 400ᵉ anniversaire de sa mort)

· Libertinage

· La France et la guerre d’indépendance américaine

· Liberté, égalité, fraternité

· La liberté et le genre

· La liberté religieuse et la liberté de conscience

· La liberté et l’esclavage

· Liberté et contrainte formelles

· La liberté du classicisme

· Les frontières de la liberté

· Libertés révolutionnaires

· Libertés politiques

· La liberté intellectuelle : débats et querelles

La conférence se tiendra dans le nouveau Humanities Research Hub, à moins de 100 m des Archives et Collections spéciales de la Bibliothèque universitaire, de la Hunterian Art Gallery, de l’iconique bâtiment Gilbert Scott, ainsi que de la maison Charles Rennie Mackintosh. Nous proposons aux doctorant.es des bourses facilitant leur participation à la conférence. Ces bourses soutenues par le Amy Wygant Fund feront l’objet d’une communication ultérieure.

Nous invitons des propositions de communications traditionnelles de 20 minutes ainsi que des communications plus courtes (10 minutes), des interventions portant sur un point théorique et/ou pédagogique, ou des ateliers de travaux en cours.

Veuillez adresser, avant le 28 novembre 2025, une proposition de communication (250-300 mots : veuillez préciser la longueur / le format de votre communication) à la secrétaire de la Société, Emma Herdman (eh58@st-andrews.ac.uk). Nous vous rappelons que seuls les sociétaires à jour de leur cotisation pourront participer au colloque : https://www.semfs.org.uk/join/

Les intervenants sont priés de fournir une traduction de toute langue autre que l’anglais ou le français.

Dr Adam Horsley

Senior Lecturer in French, University of Exeter

Deputy Senior Tutor, Transition & Inductions Officer, Department of LCVS

Web and Publicity Officer, Society for Early Modern French Studies (SEMFS)

https://lcvs.exeter.ac.uk/modernlanguages/people/profile/index.php?username=ah797