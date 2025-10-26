Revue Voltaire, n° 25 : "Voltaire et la médecine"

Objet de réflexion philosophique éprouvé intimement par Voltaire, la maladie, et son corollaire, la médecine, occupent une place centrale dans le discours voltairien. Ce numéro de la Revue Voltaire explore la relation ambiguë que Voltaire a entretenue avec la médecine et les médecins, lui qui a tant souffert et s’est depuis très jeune présenté comme un éternel mourant. Les études pluridisciplinaires – littéraires, historiques, philosophiques, médicales – rassemblées dans ce volume examinent les différentes façons dont Voltaire décrit et pense la médecine de son temps et ses différentes spécialités, mais aussi la manière dont il considère sa santé. Sont explorés les enjeux philosophiques mais aussi sociaux de son expérience de malade, en particulier tels qu’ils s’expriment dans sa correspondance. La mise au jour de documents inédits sur l’entourage médical de Voltaire complète le dossier.

Sommaire

VOLTAIRE ET LA MÉDECINE

Laurence Macé et Jennifer Ruimi, Avant-propos

Christiane Mervaud, Médecine et inoculation des Lumières dans les Questions sur l’Encyclopédie

Raphaëlle Joignant, Voltaire et les anatomistes

Abderrahmene Frourej, La guérison de l’esprit malade, un problème insoluble chez Voltaire ?

Ekaterina Alexandrova, Voltaire-médecin : le suicide et le savoir-vivre au dix-huitième siècle

Linda Gil, Voltaire et l’automédication. Régimes alimentaires et phytothérapie

Franck Salaün, Sagesse de malades : Voltaire et Louise d’Épinay

Bénédicte Prot, « Amuser la convalescence » : s’écrire et se rétablir dans la correspondance de Voltaire

Justine Mangeant, « Je ne sais pas ce que c’est que cette médecine » : Voltaire et la purgation des passions au théâtre

Florence Fix, Voltaire, le vieillard qui ne veut pas mourir

Jérôme van Wijland, « Je fus mandé par M. de Voltaire » : un chirurgien genevois dans la colonie des horlogers

Laurence Macé, « Une inscription pour le fronton de l’École de chirurgie » : à propos d’une lettre inédite de Rochefort d’Ally au vieux Voltaire

Jennifer Ruimi, De quoi est mort Voltaire ? Réflexions à partir d’un entretien avec le Dr Philippe Charlier

Jennifer Ruimi, Dr Pouble, chirurgien de Voltaire ? Une dernière énigme

VARIA

Gillian Pink, « Ce prince bizarre » : un volume offert à Clavel de Brenles et une variante de l’Essai sur les mœurs identifiée

Daniel Alcouffe, « Mon ami, M. Mariette »

INÉDITS

Nicholas Cronk, La correspondance de Voltaire dans la collection de J. Patrick Lee à McGill University : trois lettres inédites

Claude Lauriol, Deux lettres inédites de Maupertuis à Voltaire