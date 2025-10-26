Revue Voltaire, n° 25 : "Voltaire et la médecine"
Objet de réflexion philosophique éprouvé intimement par Voltaire, la maladie, et son corollaire, la médecine, occupent une place centrale dans le discours voltairien. Ce numéro de la Revue Voltaire explore la relation ambiguë que Voltaire a entretenue avec la médecine et les médecins, lui qui a tant souffert et s’est depuis très jeune présenté comme un éternel mourant. Les études pluridisciplinaires – littéraires, historiques, philosophiques, médicales – rassemblées dans ce volume examinent les différentes façons dont Voltaire décrit et pense la médecine de son temps et ses différentes spécialités, mais aussi la manière dont il considère sa santé. Sont explorés les enjeux philosophiques mais aussi sociaux de son expérience de malade, en particulier tels qu’ils s’expriment dans sa correspondance. La mise au jour de documents inédits sur l’entourage médical de Voltaire complète le dossier.
Sommaire
VOLTAIRE ET LA MÉDECINE
Laurence Macé et Jennifer Ruimi, Avant-propos
Christiane Mervaud, Médecine et inoculation des Lumières dans les Questions sur l’Encyclopédie
Raphaëlle Joignant, Voltaire et les anatomistes
Abderrahmene Frourej, La guérison de l’esprit malade, un problème insoluble chez Voltaire ?
Ekaterina Alexandrova, Voltaire-médecin : le suicide et le savoir-vivre au dix-huitième siècle
Linda Gil, Voltaire et l’automédication. Régimes alimentaires et phytothérapie
Franck Salaün, Sagesse de malades : Voltaire et Louise d’Épinay
Bénédicte Prot, « Amuser la convalescence » : s’écrire et se rétablir dans la correspondance de Voltaire
Justine Mangeant, « Je ne sais pas ce que c’est que cette médecine » : Voltaire et la purgation des passions au théâtre
Florence Fix, Voltaire, le vieillard qui ne veut pas mourir
Jérôme van Wijland, « Je fus mandé par M. de Voltaire » : un chirurgien genevois dans la colonie des horlogers
Laurence Macé, « Une inscription pour le fronton de l’École de chirurgie » : à propos d’une lettre inédite de Rochefort d’Ally au vieux Voltaire
Jennifer Ruimi, De quoi est mort Voltaire ? Réflexions à partir d’un entretien avec le Dr Philippe Charlier
Jennifer Ruimi, Dr Pouble, chirurgien de Voltaire ? Une dernière énigme
VARIA
Gillian Pink, « Ce prince bizarre » : un volume offert à Clavel de Brenles et une variante de l’Essai sur les mœurs identifiée
Daniel Alcouffe, « Mon ami, M. Mariette »
INÉDITS
Nicholas Cronk, La correspondance de Voltaire dans la collection de J. Patrick Lee à McGill University : trois lettres inédites
Claude Lauriol, Deux lettres inédites de Maupertuis à Voltaire