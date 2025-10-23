"Pouvoirs de la lecture au moment 1800". 15e séance du séminaire "1800" (org. Stéphanie Genand et Jean-Marie Roulin, Créteil & en ligne)

Séminaire "1800 : la littérature des années 1780-1830"

Séance 15

Vendredi 28 novembre 2025, 14h-17h30

Org : Stéphanie Genand

Pouvoirs de la lecture au moment 1800

« En général, toutes les fois que le public impartial n’est pas ému, n’est pas entraîné, par un discours ou par un ouvrage, l’auteur a tort » (De la littérature, « Du style des écrivains », GF p. 387). Germaine de Staël, formulant ce jugement définitif en 1800, confirme l’intensification sans précédent du rapport à la lecture : investi d’un pouvoir aussi bien psychique que politique, lire outrepasse le cadre esthétique pour devenir l’opération cruciale de la conscience et l’un des gestes fondateurs de la république. L’ouvrage réussi nous apprend la pitié, l’art de tisser des liens avec autrui et aide à surmonter les haines qui obscurcissent l’horizon et nos âmes encore endeuillées par les fractures de l’histoire. Les femmes jouent un rôle crucial dans cette révolution de la lecture. Qu’elles soient des lectrices actives, loin des admiratrices fascinées auxquelles on les a longtemps réduites, ou des autrices professionnelles ou amateures, elles sont conscientes de leur pouvoir et des nouveaux champs du savoir qui s’ouvrent à elles. Le récent ouvrage d’Isabelle Matamoros, Le Pouvoir des lectrices. Une histoire de la lecture au xixe siècle (CNRS éditions, 2025), propose une exploration « des usages de la lecture et des appropriations plurielles que les femmes ont pu en faire », sous la forme d’une « biographie chorale » (p. 23) de soixante-quatre figures retraçant, dans leurs écrits intimes, souvenirs et expériences d’immersions dans les livres. Quelles subjectivités de lectrices les années 1780-1830 font-elles naître ? Comment s’articulent-elles avec la pratique des romancières ou avec l’exploration de nouveaux partages du livre, lus en public ou au milieu d’amis ? Entre émancipation et performance, la lecture fait elle aussi sa révolution et la 15e séance du séminaire « 1800 » se propose d’en découvrir les mutations et les promesses.

Programme

14h : Stéphanie Genand (UPEC) : Introduction

14h15 : Isabelle Matamoros (Chercheure associée CNRS) : « ‘Être libre de lire’ : lecture et émancipation des femmes autour de 1830 ».

Discussion

15h15 : Adrien Peuple (Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle) : « Staël et le pouvoir de la lecture romanesque ».

Discussion, pause

16h30 : Violaine François (UPEC) : « Lectures publiques en petit comité : d’une pratique de circonstance à un geste poétique ».

Discussion

17h30 : fin des travaux.