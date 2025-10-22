Séminaire Mérimée (Université Sorbonne Nouvelle, Paris)
SÉMINAIRE « PROSPER MÉRIMÉE »
Dans le cadre de l’École doctorale de Littérature française et comparée de Paris 3-Sorbonne Nouvelle et du Centre de Recherche sur les Poétiques du XIXe siècle (CRP19 - EA 3423), ce séminaire de recherche, ouvert à tous, propose d’étudier l’œuvre et les activités de Mérimée dans leur diversité pluridisciplinaire.
Le séminaire se tient de 9 h 30 à 12 h 30, en hybride. Les liens des visioconférences seront communiqués avant chaque séance.
Adresse : 139 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris. Si la porte est fermée, prière de téléphoner au 06 80 28 90 18 ou au 01 43 44 96 36.
Contact : Antonia FONYI, 17 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, 06 80 28 90 18, antonia.fonyi@wanadoo.fr
PROGRAMME DE L’ANNÉE 2025-2026
22 novembre 2025
Aimé GUEX, Université de Lausanne
« Une mélancolie construite et poétisée ?
Le brouillage des identité dans Lokis (1869) de Mérimée »
Elena PETRASH, Comité scientifique du Musée Ivan Tourguéniev
« Tourguéniev et Mérimée. Regards croisés, récits entrelacés »
17 janvier 2026
Tatiana GONCHAROVA
« La méthode historique de Mérimée dans son cycle russe »
Odile PARSIS-BARUBÉ, Université de Lille 3
« Un voyage pittoresque à l'envers :
expériences mériméennes de la Bretagne (juillet-octobre 1835) »
21 mars 2026
Elena GALTSOVA, Comité scientifique du Musée Tourguéniev
« La prose de Mérimée en Russie au XIXe siècle :
questions de traduction et de livre illustré »
Caroline LEGRAND, Université de Rouen CEREDI
« Mérimée et la comédie »
30 mai 2026
Natasha BELFORT PALMEIRA, Sorbonne Université
« De la nudité du corps et de l’esprit :
Carmen vue à travers les personnages féminins de Machado de Assis »
Marie-Bénédicte DIETHELM, Sorbonne Université CELLF 19-21
« Une antipathie de Mérimée : Juliette Récamier »