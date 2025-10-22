Séminaire Mérimée (Université Sorbonne Nouvelle, Paris)

SÉMINAIRE « PROSPER MÉRIMÉE »

Dans le cadre de l’École doctorale de Littérature française et comparée de Paris 3-Sorbonne Nouvelle et du Centre de Recherche sur les Poétiques du XIXe siècle (CRP19 - EA 3423), ce séminaire de recherche, ouvert à tous, propose d’étudier l’œuvre et les activités de Mérimée dans leur diversité pluridisciplinaire.

Le séminaire se tient de 9 h 30 à 12 h 30, en hybride. Les liens des visioconférences seront communiqués avant chaque séance.

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2025-2026

22 novembre 2025

Aimé GUEX, Université de Lausanne

« Une mélancolie construite et poétisée ?

Le brouillage des identité dans Lokis (1869) de Mérimée »

Elena PETRASH, Comité scientifique du Musée Ivan Tourguéniev

« Tourguéniev et Mérimée. Regards croisés, récits entrelacés »

17 janvier 2026

Tatiana GONCHAROVA

« La méthode historique de Mérimée dans son cycle russe »

Odile PARSIS-BARUBÉ, Université de Lille 3

« Un voyage pittoresque à l'envers :

expériences mériméennes de la Bretagne (juillet-octobre 1835) »

21 mars 2026

Elena GALTSOVA, Comité scientifique du Musée Tourguéniev

« La prose de Mérimée en Russie au XIXe siècle :

questions de traduction et de livre illustré »

Caroline LEGRAND, Université de Rouen CEREDI

« Mérimée et la comédie »

30 mai 2026

Natasha BELFORT PALMEIRA, Sorbonne Université

« De la nudité du corps et de l’esprit :

Carmen vue à travers les personnages féminins de Machado de Assis »

Marie-Bénédicte DIETHELM, Sorbonne Université CELLF 19-21

« Une antipathie de Mérimée : Juliette Récamier »