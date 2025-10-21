Molière dans tous ses états. Un café littéraire, avec Marc Escola (Théâtre des Osses, Fribourg, Suisse)

En prélude aux représentations du Misanthrope, m.e.s par Anne Schwaller, qui se donneront au Théâtre des Osses à Givisiez (Fribourg) du 30 octobre au 21 décembre 2025

MOLIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS

Café littéraire, avec Marc Escola

22 et 23 octobre 2025, dès 18 h



(Repas possible sur réservation)

Marc Escola, universitaire et professeur de littérature française, est un expert reconnu de la littérature classique. Dans le cadre de son intervention, il nous guide dans une réflexion approfondie autour de son ouvrage Le Misanthrope corrigé qui explore les enjeux critiques, théoriques et esthétiques de la célèbre pièce de Molière. Enrichie de lectures par la distribution du Misanthrope, cette rencontre nous plonge au cœur des tensions entre comédie, morale et critique sociale. Un moment unique pour redécouvrir Molière à travers le regard d’un spécialiste.

—

