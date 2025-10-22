« Parler en leur nom » : la création littéraire aux prises avec la protection du récit de soi (Neuchâtel)

Deuxième webconférence du réseau international "Les jeunes chercheur-se-s en Droit & Littérature"| "The Young Law & Literature Researchers"

La prochaine webconférence du cycle " Le mouvement Droit & Littérature : à la découverte d’un domaine de recherche aux mille facettes" accueillera la docteure en lettres Anne-Marie Duquette (Université du Québec à Trois-Rivières, Canada).

Titre de la webconférence : « Parler en leur nom » : la création littéraire aux prises avec la protection du récit de soi

Conférencière : Dre Anne-Marie Duquette. Anne-Marie Duquette et docteure en lettres de l’Université du Québec à Trois-Rivières (Canada), Anne-Marie Duquette a consacré ses études supérieures à la question des limites de la liberté de création. Elle s’intéresse aux cas de romans français contemporains dont les auteur·rice·s ont été poursuivi·e·s en justice pour atteinte à la vie privée par des personnes s’étant reconnues dans les traits des personnages. En parallèle, elle observe également les cas de polémiques autour de la question de l’appropriation culturelle au Québec. Elle est membre de la chaire de recherche COLIBEX.

Lien pour suivre la webconférence : https://unine.webex.com/unine-fr/j.php?MTID=me16f4c901033105a69837dd0289bc52e

Organisation : Camille Loutsch, coordinatrice "Les jeunes chercheur-se-s en Droit & Littérature" | "The Young Law & Literature Researchers" (Université de Neuchâtel, Suisse)

Contact : camille.loutsch@unine.ch