Rencontre autour des métiers du texte. Séance 3 : "Plaidoyer pour les exilé.e.s" (Lille)

RENCONTRES METIERS DU TEXTE

2025-2026

UNIVERSITE DE LILLE, DEPARTEMENT HUMANITES, ALITHILA, BHUMA & BIBLIOTHEQUE MICHELET

Les Rencontres autour des Métiers du Texte s’organisent selon le principe fructueux de la triade : deux professionnel-elle (s), un ou une chercheur/chercheuse sont invités à parler au cours d’une séance de deux heures sur les relations entretenues entre leur métier et les textes, leur pratique de la lecture, de l’écriture et de la recherche et leur métier.

Rencontres organisées par Dominique Dupart et Alice Jousseaume avec la collaboration de tous les responsables de séances.

—

"Plaidoyer pour les Exilé.e.s"

Changer le monde avec les Textes

Rencontre organisée par Emilie Picherot



Lundi 24 novembre 17h-19H

Bibliothèque Michelet

*Stéphanie DEROZIER, Médecins du Monde

Titulaire d'un master d'histoire et d'un master en droit humanitaire, Stéphanie Derozier est responsable des relations avec le réseau international MdM (Direction Générale) chez Médecins du Monde. Sa carrière l'a menée à différentes charges auprès de plusieurs ONG tant au niveau local (responsable de missions de terrain) qu'au niveau de l'administration centrale. Elle enseigne le droit humanitaire dans les Masters l'Institut Politique de Grenoble et à Panthéon-Sorbonne. Elle est l'auteur de l'ouvrage Le financement du FLN pendant la guerre d’Algérie 1954-1962, publié aux éditions Bouchène en 2008.

*Emmanuelle JOURDAN CHARTIER,Ligue des Droits de l’Homme et Vice-présidente à l’université de Lille

Agrégée de lettres modernes, Emmanuelle Jourdan Chartier est vice présidente à la vie étudiante de l'Université de Lille. Elle est aussi co-secrétaire générale de la section lilloise de la Ligue des Droits de l'Homme et a récemment rédigé un plaidoyer en faveur de l'accueil des étudiants en situation d'exil.

* Vladimir Sestovic, Ligue des Droits de l’homme et Forum Civique Européen

Vladimir Sestovic a occupé plusieurs postes au cours de ses 11 ans comme salarié du Forum Civique Européen, réseau transnational de plus de 100 associations. Il est aussi adhérent à la Ligue des droits de l'Homme depuis fin 2022, membre du bureau de Lille et co-responsable du groupe de travail Europe au national.



Rencontres "Métiers du Texte"

Dominique Dupart et Alice Jousseaume