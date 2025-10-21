Les entretiens de la revue Po&sie : "Mon corps, mon poème. Sept poétesses de langue arabe"

La revue Po&sie vous convie samedi 25 octobre 2025 à 16.00 à la Maison de la poésie pour des entretiens consacrés à la sortie de son numéro 193 :

Mon corps, mon poème. Sept poétesses de langue arabe

Avec Violette Abou, JaladAfyaa, Al Asadi, Nida Younis, Mohamed Kacimi

Et pour Po&sie Camille Bloomfield, Claude Mouchard, Tiphaine Samoyault.

Mouna Ouafik, Lamia Makkadem, Réda Ahmad, Violette Abu Jalad, Nida Younis, Rama Wehbé, Afyaa Al Asadi : sept poétesses qui ont en commun d’ouvrir la langue à un sujet inconnu d’elle jusqu’ici, le corps des femmes en tant que « mon corps » et non « son corps », en tant que corps désirant et non corps désiré, en tant que corps vivant, suant, saignant, griffant, accueillant, refusant, baisant. Mon corps, mon poème. Mon corps, ma résistance, mon poème, ma liberté, mon corps, mon poème. L’équivalence est totale puisqu’affirmer que le corps est sien donne la parole et que cette parole neuve donne le poème. — Tiphaine Samoyault