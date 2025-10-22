Troisièmes Rencontres des jeunes chercheur·ses en linguistique historique (Grenoble)

Après une première édition lyonnaise (2019), et une deuxième édition annulée en raison de la pandémie (2020), les Rencontres des jeunes chercheur·ses en linguistique historique reviennent pour une troisième édition à Grenoble les 4 et 5 décembre 2025. Ce colloque a pour but de permettre aux jeunes chercheur·ses travaillant sur l’histoire des langues indo-européennes de présenter leurs travaux et d’échanger à ce sujet avec les membres de leur communauté scientifique.

Ces troisièmes Rencontres ont pour objectif de favoriser les échanges entre jeunes chercheur·euses partageant des centres d'intérêt communs. Elles visent à regrouper des communications traitant soit de l’évolution linguistique en diachronie, soit d’un état synchronique révolu. De ce fait, nous acceptons les propositions relatives aux questions méthodologiques, théoriques, ou qui présentent des études de cas, dans toutes les approches de la linguistique : syntaxe, morphologie, phonologie, phonétique, sémantique, lexicologie, pragmatique, sociolinguistique, analyse de discours, dialectologie, graphématique, etc.

Aussi, nous encourageons fortement les travaux appliquant ou permettant des analyses computationnelles telles que la linguistique de corpus, la philologie numérique, la textométrie ou toute autre approche des humanités numériques dont le résultat peut intéresser la communauté scientifique. À ce titre, les études qui traitent de la conception ou de la diffusion de corpus adaptés à l’analyse linguistique ou philologique sont les bienvenues.

Nous aurons l’honneur d’accueillir cette année Bernard Combettes et Ariane Pinche en tant que conférencier·ières invité·es.

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre à l'adresse ci-après : https://framaforms.org/3e-rencontres-des-jeunes-chercheurses-en-linguistique-historique-1760037591