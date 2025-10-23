"Poésie et philosophie: une méditation sur le romantisme allemand," par Guillaume Dreidemie (en ligne)

RENCONTRE VIRTUELLE

Poésie et philosophie: une méditation sur le romantisme allemand

Guillaume Dreidemie (Lyon III)

Le département de philosophie de l'université Saint-Joseph de Beyrouth inaugure son séminaire de 'Poésie et philosophie' en beauté avec une intervention signée Guillaume Dreidemie (Lyon III)! Pour nous rejoindre à l'occasion de cette rencontre virtuelle via Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTI4ZmNhMmMtMWNkNy00MTViLTk2NzgtY2VlZGEzYmNmZmM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ad96934-43e5-41c2-9761-f335fe214cc3%22%2c%22Oid%22%3a%22bf92a2fa-3985-4dda-b944-6cfcb9d3dd79%22%7d

L'intervention explore les liens profonds entre expression poétique et pensée spéculative au sein du Romantisme allemand. À travers les œuvres de figures majeures telles que Novalis, Schlegel ou Schelling, Dreidemie met en lumière la manière dont le Romantisme allemand a redéfini les frontières entre l'art et la pensée. Loin d'opposer poésie et philosophie, ce courant en propose une synthèse vivante, visant une connaissance intuitive du monde. Cette réflexion s'ancre également dans une interrogation sur le rôle de l'imaginaire dans la construction du sens.

Directeur adjoint du Campus Lyon Saint Irénée et chercheur à I'IRPHIL (Institut de Recherches Philosophiques de Lyon) à l'Université Jean Moulin Lyon III, Guillaume Dreidemie est chargé de cours à l'Université Lyon I. Conférencier à l'Université Pour Tous, au Collège International de Philosophie et au Musée des Beaux-Arts de Lyon, Dreidemie collabore régulièrement avec la revue Matières à penser et est membre fondateur de la revue L'Écharde. Spécialiste d'idéalisme allemand, il a co-dirigé de nombreux ouvrages collectifs, dont Ardeurs de l'idéalisme (Cosmogone, 2023), coédité avec François Danzé, ainsi que Penser le monde, de Kant à aujourd'hui (Kimé, 2023), coédité avec Pamela Krause; il est aussi l'auteur de Palingenesia. Une poétique de l'éternel retour (Kimé, 2024).