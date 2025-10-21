Sbigottire. Politique et stupéfaction (Lyon)

Journée d’étude. ENS de Lyon, mardi 18 novembre 2025

Le verbe italien sbigottire, sous ses différentes formes (parfois comme adjectif ou nom), est très régulièrement employé par Machiavel. Il est couramment traduit par les traducteurs contemporains par le terme « effrayer », mais si cette traduction fonctionne, elle appauvrit le terme. Sbigottire c'est ahurir, stupéfier, frapper de stupeur, plonger dans le désarroi ou encore être troublé, être déconcerté, perdre la tête, intimider, se désespérer, impressionner. En accordant une grande attention à sa polysémie, et à celle des mots qui lui sont proches, l'intention de la journée d'étude sera d'interroger l'état de stupéfaction en politique sous plusieurs angles : d'abord principalement chez Machiavel ; ensuite chez un de ses contemporains qu'est La Boétie pour aborder le thème de la servitude volontaire et le "soi subjugué" ; également à l'âge classique avec Spinoza et Hobbes, pour interroger respectivement les notions de crainte et de stupeur, puis le lien entre terreur et sérénité. Enfin, dans une approche plus contemporaine, il sera question du pouvoir des affects dans le terrorisme et le contre-terrorisme.

Date et lieu : mardi 18 novembre à l’ENS de Lyon. Site Monod Amphi L. Entrée libre.

Adresse : 46 allée d'Italie, 69007 Lyon

Programme détaillé :

08h45 : accueil.

09h-09h20 : présentation générale

09h20-10h10 : Sandro Landi « Sbigottire : stupeur et vérité effective »

10h10-11h : Sébastien Roman « Puissance de la stupéfaction et virtù chez Machiavel »

11h10-12h : Tristan Dagron « Dominer par la sidération : autour de La Boétie »

Pause repas

13h40-14h30 : Barbara de Negroni « Stupeur et crainte chez Machiavel et Spinoza »

14h30-15h20 : Philippe Crignon « Terreur et sérénité - les affects de l'obéissance chez Hobbes »

15h30-16h20 : Jean-Christophe Angaut « Terrorisme, contre-terrorisme et gestion des affects »

Pour celles et ceux que cela intéresse, vous êtes les bienvenu(e)s !

Sébastien Roman