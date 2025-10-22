Gautier, Baudelaire : affinités, résonances, divergences (Paris)

Journée d’étude organisée par la Société Théophile Gautier, avec le soutien de l’Institut d'études avancées de Paris, du CELLF (Sorbonne Université / CNRS), du CERILAC (Paris Cité) et de l’ITEM (ENS Ulm / CNRS).

La prochaine journée d’étude de la Société Théophile Gautier se propose de rouvrir l’important dossier des relations entre deux figures majeures de la littérature du XIXe siècle, Gautier et Baudelaire. Elle se tiendra le 21 novembre 2025 dans le magnifique Hôtel de Lauzun, lieu éminemment propice à cette journée : c’est en effet là que les deux écrivains, invités par le peintre Boissard de Boisdenier, se sont rencontrés pour la première fois vers 1845, et qu’ils y ont fait l’expérience du haschisch.

Le dialogue entre Gautier et Baudelaire se place a priori sous le signe de l’admiration réciproque, comme en témoignent avec éclat la dédicace des Fleurs du Mal ou la préface de Gautier aux Œuvres complètes (1868) de Baudelaire.

Les communications porteront sur les différents champs de la création des deux auteurs (poésie, prose, critique littéraire et critique d’art). Elles confronteront leurs points de vue sur leurs contemporains artistes, poètes et romanciers. Elles envisageront leurs affinités esthétiques et philosophiques mais aussi leurs divergences, sur des questions sensibles comme l’autonomie de l’art, la philosophie du progrès, la modernité, sans oublier le vaste sujet des sources, des influences et des réseaux intertextuels qui relient les deux œuvres.

Programme

Matinée, sous la présidence de Stéphane Guégan

9h30 Ouverture

9h45 Claire Chagniot (ITEM)

Gautier et Baudelaire sur les traces de Goya, à la lumière de documents nouveaux

10h10 Corinne Bayle (ENS-Lyon / ITEM)

Idéalisation vs imagination. Gautier et Baudelaire face à la peinture d’Ingres

10h35 Discussion et pause

11h15 Romain Jalabert (CELLF / ITEM)

Baudelaire, Gautier et les paysagistes

11h35 Julien Zanetta (Université Ca’Foscari, Venise / ITEM)

Gautier, Baudelaire et la possession des peintres

12h Anne Geisler-Szmulewicz (Université Évry Paris-Saclay / CERILAC)

Gautier, Baudelaire et le dilettantisme

12h25 Discussion

Après-midi, sous la présidence de Martine Lavaud

14h30 Laëtitia Bertrand (ENS-Lyon)

Gautier, passeur de Musset à Baudelaire : trois romantiques modernes

14h55 Sylvie Thorel (Université de Lille)

Gautier et Baudelaire, flâneurs parisiens

15h20 Discussion et pause

16h10 Serge Zenkine (Moscou – Saint-Pétersbourg)

L’image du héros

16h35 Silvia Giudice (Collège de France)

Baudelaire, entre Gautier magicien et la magie du réalisme

17h Aurélia Cervoni (CELLF / ITEM)

Gautier par Baudelaire, Baudelaire par Gautier. Portraits croisés

17h25 Discussion et clôture de la journée

