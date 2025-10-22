Langage & Société, n° 185 : "Perspectives foucaldiennes en analyse du discours" (dir. Johannes Angermuller & Dominique Maingueneau)

Michel Foucault est une figure phare de la vie intellectuelle dans le monde entier. Il a été l'un des penseurs qui ont mis la notion de discours au centre de la réflexion des sciences humaines et sociales et il a contribué au développement de champs nouveaux comme les études sur la sexualité, les études culturelles ou encore les études sur la gouvernementalité. Même s'il s'est refusé à se poser en fondateur d'un courant d'analyse du discours, il a aussi été une source constante d'inspiration pour ce champ de recherche alors émergent, en particulier par son livre l'Archéologie du savoir. Ce numéro de Langage & Société ne cherche pas à retracer la déjà longue histoire de l'influence de Foucault sur l'analyse du discours ; il ne cherche pas non plus à éclaircir la signification d'un certain nombre de ses concepts ("formation discursive", "dispositif", "archive"…). Il s'attache plutôt à mettre en évidence le rôle d'inspirateur qu'il continue à jouer dans l'étude du discours.

C'est ce dont témoignent les articles présentés, qui abordent des questions très diverses, à la mesure d'une œuvre protéiforme qui associe une créativité conceptuelle sans cesse renouvelée à un savoir historique considérable. Parmi les objets choisis par les auteurs et les autrices, on compte les discours contemporains du religieux, la discipline des corps, la production journalistique, le débat sur le néolibéralisme et la critique du pouvoir.

Sommaire

Johannes ANGERMULLER & Dominique MAINGUENEAU, Introduction

Dominique MAINGUENEAU, S'inspirer de Foucault

Kocku VON STUCKRAD, Genealogies of the Unthinkable: Strategic Regrouping in the Study of Religion

Roselyne RINGOOT, "Qu'est-ce qu'un auteur" en journalisme ?

Johannes ANGERMULLER, Les discours sur le 'néolibéralisme'. Pour une critique forte après Foucault

Judith BUTLER, Parler et résister sans peur

Prochainement accesssible en ligne via Cairn…