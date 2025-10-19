Les Mondes de l'art à l'age du capitalisme culturel (Paris)

Comment penser aujourd’hui l’écosystème de l’art, ses marges et une autonomie renégociée ? L’ouvrage collectif Les Mondes de l’art à l’âge du capitalisme culturel paru aux Presses Universitaires de Vincennes en 2025 dessine la trajectoire des mutations – écologiques, économiques, institutionnelles et sociales – nées de l’industrialisation du culturel et de l’artistique. Partant d’une approche philosophique qui s’élargit à la théorie critique et aux études culturelles, cet ouvrage engage une épistémologie du contemporain à même de déconstruire la forme hégémonique du monde de l’art et d’en proposer une autre cartographie.

Cette journée d’étude interrogera les devenirs possibles de l’art en lien avec les aspirations à un monde décroissant, pluriel, décentré et égalitaire. Elle reviendra ainsi sur certains enjeux structurants de l’ouvrage, en réunissant plusieurs des auteur·ices autour de deux tables rondes.

Quand ? Vendredi 14 novembre de 14 h à 18 h

Ou ? 47 rue des bergers, 75015 Paris, métro lourmel, salle 440

PROGRAMME :

14h : Introduction de la journée (Chiara Palermo)

14h15 : Mondes de l’art et tournants épistémologiques

Présentation de l’ouvrage par Aline Caillet & Florian Gaité

15h : Table ronde #1, Nouvelles écologies des mondes de l’art

Modérée par Riccardo Venturi. Avec : Maud Barranger-Favreau ; Ariane Fleury ; Anaïs Roesch ; François Salmeron.

16h15 : Pause

16h30 : Table ronde #2, Trajectoire des mutations : postcapitalisme et autonomie

Modérée par Chiara Palermo. Avec : Nicolas Heimendinger ; Ingrid Luquet-Gad ; Judith Michalet ; Sophie Orlando