Aline Caillet, Florian Gaité (dir.), Les Mondes de l’art à l’âge du capitalisme culturel

À l’âge du capitalisme tardif qui opère un nivellement industriel du culturel et de l’artistique, comment imaginer d’autres devenirs de l’art à l’horizon d’un monde décolonisé et décroissant et repenser de façon critique le contemporain ?

Cet ouvrage se ressaisit de la notion de « monde(s) de l’art » afin de rendre compte de son évolution à l’âge du capitalisme tardif, caractérisé par un nivellement industriel et marchand du culturel et de l’artistique. Des artistes, militant·es, professionnel·les et spécialistes pensent ensemble ses mutations économiques, institutionnelles et sociales, partant d’une approche philosophique élargie à la théorie critique et aux études culturelles. Cette épistémologie du contemporain en dessine une cartographie plurielle, en phase avec les aspirations à un monde décolonisé, inclusif et décroissant.

Auteur·ices : Alonso Gomez Sara, Allain-Bonilla Marie-Laure, Barranger-Favreau Maud, Bazin Quentin, Bel Jérôme, Buscatto Marie, Caillet Aline, Feyeux Anaïs, Fleury Ariane, Gaité Florian, Heimendinger Nicolas, La Buse : Catin Aurélien & Moutsis Émilie, Langlois Cassandre, Lecerf Maulpoix Cy, Lucquet-Gad Ingrid, Lütticken Sven, Michalet Judith, Osborne Peter, Pellegrin Julie, Quesne Philippe, Roesch Anaïs, Quiros Kantuta, Salmeron François, Orlando Sophie, Puig Vincent, Vishmidt (†) Marina, Zenetti Marie-Jeanne

Table des matières

Remerciements

Introduction

Les mondes de l’art, saisis au prisme de l’indistinction :

art, institutions et industrie culturelle

1. L’art contemporain à l’heure du capitalisme culturel :

définitions et historicisation

Peter Osborne

Seules les contradictions sont vraies :

philosophie historique de l’art contemporain

Marina Vishmidt (†)

Propositions sur la valeur : de la totalité dans l’art

Entretien avec Jérôme Bel

Corps, aliénation et capitalisme culturel : au-delà du spectacle

Nicolas Heimendinger

L’art contemporain, une révolution institutionnelle

2. Logiques institutionnelles des mondes de l’art :

entre inclusion et domination

Émilie Moutsis et Aurélien Catin (La Buse)

Statut des artistes : la « professionnalisation » comme cadre de lutte

Entretien avec Julie Pellegrin et Philippe Quesne

Missions et démissions de l’institution

Marie Buscatto

Le travail artistique sur le chemin de la féminisation :

ressorts et contraintes

Quentin Bazin

Monde de l’art et Autres de l’art : une inclusion problématique

3. Renégocier l’autonomie

Anaïs Feyeux

Les musées nationaux français au cœur de l’économie néolibérale : l’impensé des nouveaux modèles économiques

Ingrid Luquet-Gad

La plateforme après l’institution :

l’autonomie technologiquement appareillée

Sven Lütticken

Préfigurations précaires

Judith Michalet

Désir « décélérationniste » et reflux du capitalisme

4. Décentrer les regards, situer la parole :

l’art et le monde global

Sara Alonso Gómez

Épistémologies de l’art contemporain :

une approche latitudinaire

Marie-laure Allain Bonilla

Comment concilier recherche et praxis décoloniale ?

Quelques réflexions post-burn-out

Marie-Jeanne Zenetti

Pour un contemporanéisme situé : épistémologies féministes

et critique du contemporain en études littéraires

Sophie Orlando

Penser le contemporain et les généalogies dans les enseignements

théoriques féministes en école supérieure d’art

5. Ralentir/décroître :

vers une nouvelle écologie

des mondes de l’art ?

Anaïs Roesch

L’art de la subsistance contre la dépendance aux énergies fossiles

François Salmeron

L’écoresponsabilité du monde de l’art : d’un imaginaire écocentrique

à la sobriété institutionnelle

Maud Barranger-Favreau, Ariane Fleury, Cassandre Langlois

Couper les fluides, expérimenter l’institution :

topographie d’un workshop pluridisciplinaire

Aliocha Imhoff, Kantuta Quirós

Pour une écologisation des institutions de l’art.

Bifurcations et répétitions générales

Entretien avec Cy Lecerf Maulpoix et Vincent Puig

Technocritique de la culture : perspectives écologiques,

sexuelles et sociales

Perspectives

Les mondes de l’art à l’épreuve du postcapital

Bibliographie générale

Index

Les autrices, les auteurs