Aline Caillet, Florian Gaité (dir.), Les Mondes de l’art à l’âge du capitalisme culturel
À l’âge du capitalisme tardif qui opère un nivellement industriel du culturel et de l’artistique, comment imaginer d’autres devenirs de l’art à l’horizon d’un monde décolonisé et décroissant et repenser de façon critique le contemporain ?
Cet ouvrage se ressaisit de la notion de « monde(s) de l’art » afin de rendre compte de son évolution à l’âge du capitalisme tardif, caractérisé par un nivellement industriel et marchand du culturel et de l’artistique. Des artistes, militant·es, professionnel·les et spécialistes pensent ensemble ses mutations économiques, institutionnelles et sociales, partant d’une approche philosophique élargie à la théorie critique et aux études culturelles. Cette épistémologie du contemporain en dessine une cartographie plurielle, en phase avec les aspirations à un monde décolonisé, inclusif et décroissant.
Auteur·ices : Alonso Gomez Sara, Allain-Bonilla Marie-Laure, Barranger-Favreau Maud, Bazin Quentin, Bel Jérôme, Buscatto Marie, Caillet Aline, Feyeux Anaïs, Fleury Ariane, Gaité Florian, Heimendinger Nicolas, La Buse : Catin Aurélien & Moutsis Émilie, Langlois Cassandre, Lecerf Maulpoix Cy, Lucquet-Gad Ingrid, Lütticken Sven, Michalet Judith, Osborne Peter, Pellegrin Julie, Quesne Philippe, Roesch Anaïs, Quiros Kantuta, Salmeron François, Orlando Sophie, Puig Vincent, Vishmidt (†) Marina, Zenetti Marie-Jeanne
—
Table des matières
Remerciements
Introduction
Les mondes de l’art, saisis au prisme de l’indistinction :
art, institutions et industrie culturelle
1. L’art contemporain à l’heure du capitalisme culturel :
définitions et historicisation
Peter Osborne
Seules les contradictions sont vraies :
philosophie historique de l’art contemporain
Marina Vishmidt (†)
Propositions sur la valeur : de la totalité dans l’art
Entretien avec Jérôme Bel
Corps, aliénation et capitalisme culturel : au-delà du spectacle
Nicolas Heimendinger
L’art contemporain, une révolution institutionnelle
2. Logiques institutionnelles des mondes de l’art :
entre inclusion et domination
Émilie Moutsis et Aurélien Catin (La Buse)
Statut des artistes : la « professionnalisation » comme cadre de lutte
Entretien avec Julie Pellegrin et Philippe Quesne
Missions et démissions de l’institution
Marie Buscatto
Le travail artistique sur le chemin de la féminisation :
ressorts et contraintes
Quentin Bazin
Monde de l’art et Autres de l’art : une inclusion problématique
3. Renégocier l’autonomie
Anaïs Feyeux
Les musées nationaux français au cœur de l’économie néolibérale : l’impensé des nouveaux modèles économiques
Ingrid Luquet-Gad
La plateforme après l’institution :
l’autonomie technologiquement appareillée
Sven Lütticken
Préfigurations précaires
Judith Michalet
Désir « décélérationniste » et reflux du capitalisme
4. Décentrer les regards, situer la parole :
l’art et le monde global
Sara Alonso Gómez
Épistémologies de l’art contemporain :
une approche latitudinaire
Marie-laure Allain Bonilla
Comment concilier recherche et praxis décoloniale ?
Quelques réflexions post-burn-out
Marie-Jeanne Zenetti
Pour un contemporanéisme situé : épistémologies féministes
et critique du contemporain en études littéraires
Sophie Orlando
Penser le contemporain et les généalogies dans les enseignements
théoriques féministes en école supérieure d’art
5. Ralentir/décroître :
vers une nouvelle écologie
des mondes de l’art ?
Anaïs Roesch
L’art de la subsistance contre la dépendance aux énergies fossiles
François Salmeron
L’écoresponsabilité du monde de l’art : d’un imaginaire écocentrique
à la sobriété institutionnelle
Maud Barranger-Favreau, Ariane Fleury, Cassandre Langlois
Couper les fluides, expérimenter l’institution :
topographie d’un workshop pluridisciplinaire
Aliocha Imhoff, Kantuta Quirós
Pour une écologisation des institutions de l’art.
Bifurcations et répétitions générales
Entretien avec Cy Lecerf Maulpoix et Vincent Puig
Technocritique de la culture : perspectives écologiques,
sexuelles et sociales
Perspectives
Les mondes de l’art à l’épreuve du postcapital
Bibliographie générale
Index
Les autrices, les auteurs