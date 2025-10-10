Valentine Eugène, Le Roman de Renart et les péchés de langue

Dans Le Roman de Renart et les péchés de langue, Valentine Eugène met en regard les discours théologiques et moraux (1190-1260) sur les fautes langagières (mensonges, parjures, blasphèmes, injures, etc.) et le discours littéraire en langue d’oïl. Examinant la façon dont celles-ci se diffusent dans le Roman de Renart (1185-1250), ce travail répond à un double enjeu : apporter un nouveau regard sur la parole dans ces contes et engager une réflexion plus globale sur les représentations de situations linguistique et sociolinguistique historiquement datées. L’analyse littéraire s’y confronte sans cesse à des questions de diachronie, de linguistique, de lexicologie, de stylistique, d’éthique et de théologie. La question de savoir comment les célèbres aventures du goupil réfléchissent (par un mouvement spéculaire) et réfléchissent sur ce siècle d’intense production sur les déviances verbales constitue l’un des fils rouges de la réflexion.

Table des matières

Remerciements

Introduction générale

Première partie : Cartographie des péchés de langue

Introduction de la première partie

Chapitre premier. Le rire

Introduction

La dérision

Désignation et conception de la derision dans les sources normatives

Désignation et conception de la dérision dans le Roman de Renart

Fréquence de la dérision dans le Roman de Renart

L'obscénité

Designation et conception de l'obscénité dans les sources normatives

Fréquence de l'obscénité dans le Roman de Renart

Conclusion

Chapitre II. La vérité

Introduction

Le mensonge

Désignation et conception du mensonge dans les sources normatives

Désignation et conception du mensonge dans le Roman de Renart

Fréquence du mensonge dans le Roman de Renart

Le parjure

Désignation et conception du parjure dans les sources normatives

Désignation et conception du parjure dans le Roman de Renart

Fréquence du parjure dans le Roman de Renart

La flatterie

Désignation et conception de la flatterie dans les sources normatives

Désignation et conception de la flatterie dans le Roman de Renart

Fréquence de la flatterie dans le Roman de Renart

La médisance

Désignation et conception de la médisance dans les sources normatives

Désignation et conception de la médisance dans le Roman de Renart

Fréquence de la médisance dans le Roman de Renart

Conclusion

Chapitre III. La violence

Introduction

L'injure et la querelle verbales

Désignation et conception de la querelle verbale dans les sources normatives

Désignation et conception de la querelle verbale dans le Roman de Renart

Fréquence de la querelle verbale dans le Roman de Renart

Désignation et conception de l'injure verbale dans les sources normatives

Désignation et conception de l'injure verbale dans le Roman de Renart

Fréquence des injures verbales dans le Roman de Renart

La malédiction

Désignation et conception de la malédiction dans les sources normatives

Désignation et conception de la malédiction dans le Roman de Renart

Fréquence de la malédiction dans le Roman de Renart

Le blasphème

Désignation et conception du blasphème dans les sources normatives

Fréquence des jurons blasphématoires dans le Roman de Renart

Conclusion

Conclusion de la première partie. Les dialogues renardiens, viviers d'expressions peccamineuses aux identités parfois indémêlables

Deuxième partie : La parole dans le texte. Rôles et fonctions des péchés de langue

Introduction de la deuxième partie

Chapitre IV. Les péchés de langue dans l'enchaînement narratif

Introduction

Les péchés de langue, nœuds de l'intrigue

La force perturbatrice des malédictions

Les injures verbales, dérisions et médisances comme déclencheurs de « quêtes de justice » (QJ1)

Les faux serments promissoires et les serments promissoires sans discernement comme déclencheurs de « quêtes de justice » (QJ3)

La force résolutive des fautes contre la vérité

Fautes contre la vérité et dénouement des « quêtes de nourriture »

Mensonge et dénouement des quêtes de justice

Fautes contre la vérité et dénouement de situations périlleuses

Conclusion

Chapitre V. Le Roman de Renart, miroir de la réalité ? Fonctionsfigurative et mimétique des péchés de langue

Introduction

Des recueils d'exemples au Roman de Renart : le voyage des clichés

Les avocats et le mensonge

Les paysans et le parjure

Les femmes et l'injure

Les femmes et la dissimulation verbale

Les laïcs et l'habitude de jurer

Mimésis d'oralité et « effet personnage »

Les usages conversationnels des serments « legiers » et/ou « accoustumes » (formules en « par »)

La fonction expressive des malédictions, jurons blasphé matoires et serments promissoires non conformes à la justice

Conclusion

Conclusion de la deuxième partie. Repenser la renardie

Troisième partie. La parole du texte. Le Roman de Renart, trois fois coupable

Introduction de la troisième partie

Chapitre VI. L'instabilité axiologique du Roman de Renart en matière d'éthique langagière

Introduction

Une promotion implicite des fautes verbales: la menace d'un scandale

Une condamnation ouverte des péchés de langue

La condamnation de l'injure verbale et de la médisance

La condamnation du mensonge

La condamnation du parjure

Conclusion

Chapitre VII. Cibles et mécanismes de la derisio de l'église

Introduction

Une moquerie du clergé aux multiples visages

Un langage inconvenant

La luxure

L'avarice et la gourmandise

Le défaut de charité

L'ignorance

La raillerie des sacrements et des offices religieux

L'identité des officiants

La subversion des signes et structures liturgiques et sacramentels

Le détournement de la finalité des sacrements et des actes liturgiques

Moquer les formes de piété et de dévotion des simples

Les signes sacrés: reliques, croix et hosties

Les prières et les pèlerinages

Conclusion

Chapitre VIII. Une image blasphématoire de Dieu et de sa relation à l'homme

Introduction

Noms de Dieu, noms des saints, contexte et cotexte

Les désignations de Dieu et des saints

Les noms de Dieu et des saints en contexte: quelques insolences

Place et rôle de Dieu dans la conduite de l'action: une agentivité invisible volontairement « indécidée »

Le schéma « demande d'intervention »

Le schéma « action de grâce »

L'agentivité « indécidée » de Dieu comme source de lectures blasphématoires

Conclusion

Conclusion de la troisième partie. Une transgression assumée, une subversion mesurée

Conclusion générale. Les péchés de langue dans le Roman de Renart. Finalité et conséquences

Annexe 1. Tradition manuscrite du Roman de Renart

Annexe 2. Concordancier du Roman de Renart

Les annexes n° 3 à 18 sont disponibles gratuitement sur le site internet de la Librairie Droz

Sigles et abréviations

Orientations bibliographiques.

Index des textes antiques et médiévaux en langue latine

Index des textes médiévaux en langue vernaculaire