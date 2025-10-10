Valentine Eugène, Le Roman de Renart et les péchés de langue
Dans Le Roman de Renart et les péchés de langue, Valentine Eugène met en regard les discours théologiques et moraux (1190-1260) sur les fautes langagières (mensonges, parjures, blasphèmes, injures, etc.) et le discours littéraire en langue d’oïl. Examinant la façon dont celles-ci se diffusent dans le Roman de Renart (1185-1250), ce travail répond à un double enjeu : apporter un nouveau regard sur la parole dans ces contes et engager une réflexion plus globale sur les représentations de situations linguistique et sociolinguistique historiquement datées. L’analyse littéraire s’y confronte sans cesse à des questions de diachronie, de linguistique, de lexicologie, de stylistique, d’éthique et de théologie. La question de savoir comment les célèbres aventures du goupil réfléchissent (par un mouvement spéculaire) et réfléchissent sur ce siècle d’intense production sur les déviances verbales constitue l’un des fils rouges de la réflexion.
Table des matières
Remerciements
Introduction générale
Première partie : Cartographie des péchés de langue
Introduction de la première partie
Chapitre premier. Le rire
Introduction
La dérision
Désignation et conception de la derision dans les sources normatives
Désignation et conception de la dérision dans le Roman de Renart
Fréquence de la dérision dans le Roman de Renart
L'obscénité
Designation et conception de l'obscénité dans les sources normatives
Fréquence de l'obscénité dans le Roman de Renart
Conclusion
Chapitre II. La vérité
Introduction
Le mensonge
Désignation et conception du mensonge dans les sources normatives
Désignation et conception du mensonge dans le Roman de Renart
Fréquence du mensonge dans le Roman de Renart
Le parjure
Désignation et conception du parjure dans les sources normatives
Désignation et conception du parjure dans le Roman de Renart
Fréquence du parjure dans le Roman de Renart
La flatterie
Désignation et conception de la flatterie dans les sources normatives
Désignation et conception de la flatterie dans le Roman de Renart
Fréquence de la flatterie dans le Roman de Renart
La médisance
Désignation et conception de la médisance dans les sources normatives
Désignation et conception de la médisance dans le Roman de Renart
Fréquence de la médisance dans le Roman de Renart
Conclusion
Chapitre III. La violence
Introduction
L'injure et la querelle verbales
Désignation et conception de la querelle verbale dans les sources normatives
Désignation et conception de la querelle verbale dans le Roman de Renart
Fréquence de la querelle verbale dans le Roman de Renart
Désignation et conception de l'injure verbale dans les sources normatives
Désignation et conception de l'injure verbale dans le Roman de Renart
Fréquence des injures verbales dans le Roman de Renart
La malédiction
Désignation et conception de la malédiction dans les sources normatives
Désignation et conception de la malédiction dans le Roman de Renart
Fréquence de la malédiction dans le Roman de Renart
Le blasphème
Désignation et conception du blasphème dans les sources normatives
Fréquence des jurons blasphématoires dans le Roman de Renart
Conclusion
Conclusion de la première partie. Les dialogues renardiens, viviers d'expressions peccamineuses aux identités parfois indémêlables
Deuxième partie : La parole dans le texte. Rôles et fonctions des péchés de langue
Introduction de la deuxième partie
Chapitre IV. Les péchés de langue dans l'enchaînement narratif
Introduction
Les péchés de langue, nœuds de l'intrigue
La force perturbatrice des malédictions
Les injures verbales, dérisions et médisances comme déclencheurs de « quêtes de justice » (QJ1)
Les faux serments promissoires et les serments promissoires sans discernement comme déclencheurs de « quêtes de justice » (QJ3)
La force résolutive des fautes contre la vérité
Fautes contre la vérité et dénouement des « quêtes de nourriture »
Mensonge et dénouement des quêtes de justice
Fautes contre la vérité et dénouement de situations périlleuses
Conclusion
Chapitre V. Le Roman de Renart, miroir de la réalité ? Fonctionsfigurative et mimétique des péchés de langue
Introduction
Des recueils d'exemples au Roman de Renart : le voyage des clichés
Les avocats et le mensonge
Les paysans et le parjure
Les femmes et l'injure
Les femmes et la dissimulation verbale
Les laïcs et l'habitude de jurer
Mimésis d'oralité et « effet personnage »
Les usages conversationnels des serments « legiers » et/ou « accoustumes » (formules en « par »)
La fonction expressive des malédictions, jurons blasphé matoires et serments promissoires non conformes à la justice
Conclusion
Conclusion de la deuxième partie. Repenser la renardie
Troisième partie. La parole du texte. Le Roman de Renart, trois fois coupable
Introduction de la troisième partie
Chapitre VI. L'instabilité axiologique du Roman de Renart en matière d'éthique langagière
Introduction
Une promotion implicite des fautes verbales: la menace d'un scandale
Une condamnation ouverte des péchés de langue
La condamnation de l'injure verbale et de la médisance
La condamnation du mensonge
La condamnation du parjure
Conclusion
Chapitre VII. Cibles et mécanismes de la derisio de l'église
Introduction
Une moquerie du clergé aux multiples visages
Un langage inconvenant
La luxure
L'avarice et la gourmandise
Le défaut de charité
L'ignorance
La raillerie des sacrements et des offices religieux
L'identité des officiants
La subversion des signes et structures liturgiques et sacramentels
Le détournement de la finalité des sacrements et des actes liturgiques
Moquer les formes de piété et de dévotion des simples
Les signes sacrés: reliques, croix et hosties
Les prières et les pèlerinages
Conclusion
Chapitre VIII. Une image blasphématoire de Dieu et de sa relation à l'homme
Introduction
Noms de Dieu, noms des saints, contexte et cotexte
Les désignations de Dieu et des saints
Les noms de Dieu et des saints en contexte: quelques insolences
Place et rôle de Dieu dans la conduite de l'action: une agentivité invisible volontairement « indécidée »
Le schéma « demande d'intervention »
Le schéma « action de grâce »
L'agentivité « indécidée » de Dieu comme source de lectures blasphématoires
Conclusion
Conclusion de la troisième partie. Une transgression assumée, une subversion mesurée
Conclusion générale. Les péchés de langue dans le Roman de Renart. Finalité et conséquences
Annexe 1. Tradition manuscrite du Roman de Renart
Annexe 2. Concordancier du Roman de Renart
Les annexes n° 3 à 18 sont disponibles gratuitement sur le site internet de la Librairie Droz
Sigles et abréviations
Orientations bibliographiques.
Index des textes antiques et médiévaux en langue latine
Index des textes médiévaux en langue vernaculaire